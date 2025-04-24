大陸出生就趕盡殺絕？ 藍批綠：別因出生地就抹殺付出

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聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
陸配除籍解套方案持續受理中。聯合報系資料照
陸配除籍解套方案持續受理中。聯合報系資料照

陸配除籍解套方案持續受理中，外界認為政府此舉針對在陸出生民眾，但其實國軍中也有在大陸出生的優秀人才獲得晉升。多位國民黨立委認為，民進黨不能雙重標準，不能說只要在大陸出生就被貼標籤，只要是人才能為國家貢獻都好，政府此舉已經引起民眾反感，也讓這些新住民感到心寒，政府在內部找敵人，也讓許多人才在無意間流失了。

陸配議題持續發酵，政府也開始清查過去於中國大陸出生的陸配及陸配二代，要求補繳大陸地區除籍證明，引發外界憂心，只要在大陸出生者，就被貼上標籤。不過，像是軍事新聞處長孫立方過去也在大陸出生及受教育一段時間，但廣受好評，也頗受重用，近期接任國防部政務辦公室主任晉升中將。

國民黨立委馬文君認為，只要是人才，能夠為國家貢獻都是好的，兩岸開放探親以來，至今已經超過30年以上，有很多台商或陸配的孩子，可能在大陸出生，然後回台成長、定居，很多也進了軍中，成為職業軍人，貢獻報效國家，但民進黨政府硬要分？怎麼分？

國民黨立委陳玉珍也說，孫立方很優秀，不過像民進黨這樣針對陸配，制定另一種標準，就引起民眾反感，包括最近很多台商也因此排斥，很多就連大陸出生一兩個月的也要求除籍證明，問題這些大陸出生的嬰兒才剛出生，根本沒在大陸報戶口，現在好像是沒有民進黨證就不行，這其中，很多人才說不定就這樣流失了。

國民黨立委翁曉玲認為，民進黨現在對付陸配、陸配之子，真的是心胸狹隘，很多陸配嫁來台灣20至30年，現在也很多陸配之子、台灣之子，政府卻還要求提供除籍證明，做刁難；其實這群人已經成為台灣中堅份子，政府作為真的讓他們感到不知道為誰努力為誰忙，因為出生地就抹殺他們的努力，民進黨是槍口對內，在內部找敵人，打壓不同意見的人。

國民黨 民進黨 陳玉珍 陸配 馬文君

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