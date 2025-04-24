快訊

「沒給自己留餘地」習近平決意硬摃美國 外媒：川普恐須先打電話

只為入鏡拍照！阿里山「鏡頭君」清晨遭襲擊 年輕人夜衝轉鏡頭還比YA

涉嫌收錢包庇非法業者濫倒廢土 3警1稽查員收押禁見

亞塞拜然總統喊一中 外交部譴責屈從威權

中央社／ 台北24日電

亞塞拜然總統阿利耶夫23日與中國發表聯合聲明稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。外交部今天譴責「嚴重悖離事實」，並對亞塞拜然政府屈從順應中國威權的作為至表遺憾。

根據中國外交部官網，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev，另譯：阿里耶夫）22日至24日訪問中國並會晤中國國家主席習近平，23日發表兩國建立全面戰略夥伴關係聯合聲明，包含「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「反對任何形式的台灣獨立」等文字。

外交部晚間透過新聞稿痛批「嚴重悖離事實」，並對中國政府持續在國際間散播貶損台灣主權的荒唐言論，予以嚴正譴責，並對亞塞拜然政府屈從順應中國威權的作為至表遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中國共產黨統治的中華人民共和國從來就互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際的和平與穩定，也無法改變國際社會公認的兩岸現狀。

外交部再次呼籲國際社會認清中國威權本質，以及其將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣之意圖；同時籲請國際社會持續以具體行動予以反制，明確反對中國企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

一中政策 主權 亞塞拜然 台灣 外交部

延伸閱讀

川普態度放軟 美中正在關稅談判？陸商務部、外交部冷打臉

林佳龍出訪史瓦帝尼 見證戰略儲油槽工程啟動

克什米爾恐攻 賴總統轉發印度總理莫迪貼文致哀

賴總統無法參加教宗喪禮 學者：外交部的努力沒得到正向回應

相關新聞

大陸出生就趕盡殺絕？ 藍批綠：別因出生地就抹殺付出

陸配除籍解套方案持續受理中，外界認為政府此舉針對在陸出生民眾，但其實國軍中也有在大陸出生的優秀人才獲得晉升。多位國民黨立...

葉元之遭控霸凌前助理 北市勞檢揪出1缺失開罰9萬元

國民黨立委葉元之遭控霸凌前助理、禁止請病假等涉違反勞動法令事項。北市勞動局勞檢處前往葉元之立院辦公室勞檢，依照涉及勞動基準...

台商鄭文逸炒股重判13年6月 黃國昌點名2綠委修法幫脫罪

台商鄭文逸炒作大同公司股票獲利，去年遭到重判13年6月定讞，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天點名，民進黨立委許智傑、邱志偉...

違反勞基法未備出勤紀錄 葉元之辦公室挨罰9萬元

國民黨立委葉元之遭控霸凌前助理、被指為慣老闆，日前其立法院研究室被台北市勞動局勞檢。勞動局今天指出，因其沒有出勤紀錄，2...

新北藍黨團出現次團體被綠酸分裂 王威元：書記長還是我

新北市議會國民黨團今天出現次團體，由前書記長陳偉杰成立「新藍圖連線」，今天議會開議討論議程，綠營議員質疑「不知是分裂還是...

蔣萬安拜會民眾黨團談市政 張志豪：沒有摔東西、拍桌

台北市長蔣萬安今到民眾黨議會黨團說明法議案，市政討論包含聯開宅、青少年性侵案、監督大巨蛋、世壯運等民生議題。黨團總召張志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。