加熱菸審查結果未揭曉 董氏：菸商進行違法網路廣告

台灣首件加熱菸審查期限將於4月到期，衛福部國健署長吳昭軍3月上旬表示，審查結果可望在期限內公布。不過，目前國健署尚未公告，菸商已經進行違法網路廣告。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，任何形式的菸品廣告都屬違法，呼籲政府加強對加熱菸的控管機制。

林清麗指出，民國109年衛福部宣布「開放但嚴管加熱菸」後，美國菸商便設置多家「IQ*S商務貴賓店」，直到112年「菸害防制法」新法上路才確實下架。政府透露加熱菸審查於4月將有進一步結果，但還未正式公告，網路上已出現「IQO」或「QOS」的廣告；原關閉的違法加熱菸門市已有民眾檢舉5家店展示販售。

林清麗強調，依「菸害防制法」規定，任何形式的菸品廣告都屬違法，無論加熱菸（指定菸品及其必要組合元件）是否通過上市審查，都禁止廣告行銷。未通過審查的加熱菸違法廣告，可對製造輸入的菸商處1000萬至5000萬元罰鍰；通過審查的加熱菸違法廣告，可對製造輸入的菸商處500萬至2500萬元罰鍰。

消基會名譽董事長游開雄說，美菸商把「IQ*S」遮住一個字母變為「IQO」或「QOS」，企圖躲避法律規範，但其「IQO -MA Business Lounge 日菸日酒專賣店」網站及5家實體店面，實際進行輸入、販賣、展示、廣告未經核定通過審查之指定菸品或其必要之組合元件，已違反「菸害防制法」第15條第1項第3款規定。

台灣醫界菸害防制聯盟秘書長郭斐然表示，國際研究指出，青少年使用加熱菸盛行率是成人的2倍，且「加味的加熱菸」對年輕人更有致命吸引力，誤以為清新味道無尼古丁、造型載具酷炫。另外，新興菸品含高量尼古丁鹽，吸入體內的作用快、成癮度更高。

郭斐然認為，政府以「健康風險評估」作為開放加熱菸審查辦法，但「健康風險評估」一詞讓菸商有機可趁誤導民眾，讓人誤以為「加熱菸是減害的菸」。全球最大菸商正申請「IQ*S」系列之加熱菸在台上市，但已超過400篇國際論文指出「IQ*S」意思是「I Quit Ordinary Smoking」，恐誤導「可以戒除紙菸」，已違反「菸害防制法」第9條規定。

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