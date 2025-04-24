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台商鄭文逸炒股重判13年6月 黃國昌點名2綠委修法幫脫罪

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台商鄭文逸（白衣者）炒作大同公司股價遭判決13年6月徒刑。記者許正宏／攝影
台商鄭文逸（白衣者）炒作大同公司股價遭判決13年6月徒刑。記者許正宏／攝影

台商鄭文逸炒作大同公司股票獲利，去年遭到重判13年6月定讞，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天點名，民進黨立委許智傑邱志偉提案修法為其脫罪，再次印證所謂的「抗中保台」從來都只是口號，而面對如此可恥的修法，民進黨主席賴清德是否同意。

2020年大同經營權易主，鄭文逸涉嫌炒作其股票，經過法院審理判處有期徒刑13年6月，最高法院去年駁回上訴定讞，通知檢方啟動防逃機制。

黃國昌稍早在臉書發文指出，自己今天在立法院質詢時戳破由許智傑、邱志偉領銜提出「刑事訴訟法」第441條修正草案，就是為了幫鄭文逸脫罪而量身打造的修法，針對如此臭不可聞的修法，司法院與法務部紛紛表達反對，甚至連民進黨團幹事長吳思瑤都要求法務部「停看聽」，顯然是知道事情大條想要趕快止血。

不過，黃國昌再指，民進黨並非首次幫鄭文逸脫罪，早在去年4月全案判決確定以前，就有多位立委提案修正「證券交易法」、「企業併購法」變更犯罪構成要件，當時就被民眾黨團活逮、提案退回程序委員會，沒想到如今判決確定，沒有放棄繼續戴著鋼盔往前衝。

黃國昌直言，民進黨立委提出的這些修法，再次印證所謂「抗中保台」從來都只是口號，連對勾結中國通緝犯、破壞我國交易市場秩序的鄭文逸都如此呵護備至，不知道許智傑跟邱志偉打算躲多久，「但是我只有一個問題：這個可恥的修法，賴清德主席同意嗎？」

修法 民眾黨 民進黨 許智傑 賴清德 邱志偉 黃國昌

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