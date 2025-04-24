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蕭副總統接見美智庫 盼下一世代國安領袖更了解台灣

中央社／ 台北24日電

副總統蕭美琴今天接見新美國安全中心（CNAS）下一世代國安領袖計畫（NextGen）訪問團，她說，相信透過這次交流，不僅可以讓大家更了解台灣，也能讓台灣知道下一世代的美國領袖對相關重要議題的看法。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統致詞時，歡迎訪團來到台灣；她很高興看到下一世代的政策專家，以及對未來世界具有影響力的菁英來到台灣，關心台灣所面臨的各式挑戰，相信透過這次交流，不僅可以讓大家更了解台灣，也能讓台灣知道下一世代的美國領袖對相關重要議題的看法。

副總統提到，她知道訪團此行已經與台灣各政黨、相關部會及總統賴清德會面，相信大家在之前的會談也了解到台灣正面臨許多挑戰，包括區域安全局勢及不穩定的地緣政治環境。

她說，在經濟挑戰方面，台灣持續努力推進與美國的經貿夥伴關係，此外，台灣在全球貿易、經濟和科技領域的影響力，近幾年也歷經重大轉變。

她表示，台灣正面臨著其他值得關注的挑戰，像是國內的政治發展，及該如何強化民主制度，讓社會中不同的觀點都能透過努力建置的機制及民主程序充分表達。她感謝訪賓來訪，也期盼有更多交流機會。

國安 美國

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