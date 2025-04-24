聽新聞
0:00 / 0:00
新北藍黨團出現次團體被綠酸分裂 王威元：書記長還是我
新北市議會國民黨團今天出現次團體，由前書記長陳偉杰成立「新藍圖連線」，今天議會開議討論議程，綠營議員質疑「不知是分裂還是怎樣 」，王威元回應，民進黨也有正國會、新潮流，不同專業、選區有多元聲音很正向，黨團會維持一致步調，「書記長還是我，不用擔心」。
新北市議會今天開議，討論接下來議程，藍綠針對市長侯友宜要不要來報告世壯運、財劃法、美國對等關稅與大罷免爭論不休。
不過民進黨議員李宇翔在發言時指出，今天聽說國民黨團成立新藍圖連線，不知是分裂還是怎樣，他以為內部終於有多元意見，沒想到還是一樣過去基調。
陳偉杰立刻舉手回應指出，感謝李宇翔對他的關注，看來宇翔議員對國民黨生態不清楚，他跟威元總召溝通非常密切，民進黨要求市長專案報告跟市政沒有關聯，國民黨團的意見一致。
王威元則說，民進黨也有正國會、新潮流，不同專業、選區有多元聲音，他跟陳偉杰都強調過，所有議事運作他們都會維持一致步調「書記長還是我，不用擔心」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言