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蔣萬安拜會民眾黨團談市政 張志豪：沒有摔東西、拍桌

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）今天拜會台北市議會民眾黨團並交換意見，民眾黨議員張志豪（左）出面接待。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天拜會台北市議會民眾黨團並交換意見，民眾黨議員張志豪（左）出面接待。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安今到民眾黨議會黨團說明法議案，市政討論包含聯開宅、青少年性侵案、監督大巨蛋、世壯運等民生議題。黨團總召張志豪直言過程很和平，沒有摔東西、拍桌，與蔣萬安溝通順利順暢，希望他可以把議員心聲聽進去，好好讓市政變更好。

黃瀞瑩表示，蔣萬安最近聲量非常高，很多新聞議題、網路與媒體聲量都圍繞他轉，可惜的是，大部分都在跟民進黨吵架，吵來吵去都政治議題。民眾黨團是理性、務實、科學，只討論市政議題，蔣萬安今天只需用心聆聽，不需破口大罵、不用摔麥，希望黨團今提出市政議題，蔣萬安都可回去重新討論，把議員意見納入。

她說，過去擔任「蔣師」的民進黨立委王世堅認為蔣萬安最近果斷作為，應該放在市政上，他確實講中滿多北市議員心聲，也是民眾黨開議時贈送「市政通血丸」的主要目的，希望蔣別為了政治議題，讓市政議題反而被耽擱，也不要雖搶走媒體版面，卻沒反映在市政成果上。

黃瀞瑩提醒蔣萬安，聲量應該跟市政成果成正比，這是已經執政第3年了，明年就要任期屆滿，到底要交出什麼成績單給市民？她也針對北市府提出要賣聯開宅，希望該案應拉高到府級層級，由蔣萬安親自回應，也希望專案報告時能聽到蔣的說明，「賣房子真的是唯一且最適當的手段嗎？」

張志豪提及友人15歲女兒在西門町遭網友性侵，他發現2023年全國18歲以下性侵案件5000多件，包含1000多件網友性侵，其中北市通報則有1059件，實際數字恐遠高於此。他對此認為應更關注孩子3C成癮、網路交友軟體，希望市府跨局處能有積極作為，避免類似性侵害發生。

蔣萬安回應，市府都有定期召開跨局處會議，針對青少年性侵害防治、數位網路性暴力或性隱私侵害，不單教育局、社會局，警察局也都會通力來協助執行。另外，對於網路交友認識，可能從其他縣市來北市或由北市到其他縣市而受侵害、受傷者，如何跨縣市或橫向聯繫，北市會積極提出精進計畫強化；受限法規，若有需要修法，都可以調整。

同場與會的新黨侯漢廷則爭取警察權利，繁重勤務加給在現況有上限問題，如果大型陳抗、集會出勤愈多，繁重勤務加給應該時數比例，希望能按時計價。

蔣萬安回應，北市前年就有不斷向中央反映，他本人到行政院會或有機會碰到行政院長，或北市警察局長都有向警政署反映，警政署也很期待、願意支持，但也有一定程序要走，要通盤考量並報行政院同意。警察局長李西河有向警政署再次表達，希望能夠針對繁重勤務加給上限、至少提高幾倍來照顧基層警察同仁，會持續反映意見。

台北市長蔣萬安（後右起）今天拜會民眾黨北市議會黨團並交換意見，民眾黨議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽和新黨議員侯漢廷出席。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（後右起）今天拜會民眾黨北市議會黨團並交換意見，民眾黨議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽和新黨議員侯漢廷出席。記者潘俊宏／攝影
民眾黨北市議員黃瀞瑩今提醒市長蔣萬安，聲量應該跟市政成果成正比，明年就要任期屆滿，到底要交出什麼成績單給市民？記者潘俊宏／攝影
民眾黨北市議員黃瀞瑩今提醒市長蔣萬安，聲量應該跟市政成果成正比，明年就要任期屆滿，到底要交出什麼成績單給市民？記者潘俊宏／攝影

張志豪 民眾黨 蔣萬安 黃瀞瑩

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