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林佳龍出訪史瓦帝尼 見證戰略儲油槽工程啟動

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍（右）以總統特使身分訪問史瓦帝尼，23日下午晉見史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III，左）。圖片來源／外交部提供
外交部長林佳龍（右）以總統特使身分訪問史瓦帝尼，23日下午晉見史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III，左）。圖片來源／外交部提供

外交部林佳龍訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，23日與史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）共同主持「戰略儲油槽工程啟動儀式」，林佳龍表示，台灣身為史瓦帝尼友邦，將持續協助史國發展國家重要基礎建設。

外交部發布新聞稿轉述林佳龍談話。

林佳龍表示，在史王全力支持下，台史啟動兩國建交以來最大的工程合作案－「戰略儲油槽」，證明台灣是史國最堅實的夥伴，彼此相互扶持，台灣也將持續促進並擴大雙方交流合作的領域，以協助史國達成各項發展目標。

外交部表示，林佳龍以總統特使身分訪問史瓦帝尼，林佳龍23日下午分別會晤王母恩彤碧（H.M. Ntombi Tfwala）及晉見史王，史王及王母感謝台灣長年對史國各項基礎建設的協助，在史國經濟發展扮演重要角色；史王強調台史兩國邦誼穩固，史國也將持續支持台灣參與國際組織。

外交部轉述，林佳龍代表賴清德總統祝福史王生日快樂，遞交賴總統親簽的生日賀函與國書，並依當地習俗致贈牛隻、台灣製造的高科技產品與食品，以及國內藝術家康木祥先生創作的木雕作品-「無限智」，做為史王生日賀禮。

外交部長林佳龍（左）訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，23日與史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III，右）共同主持「戰略儲油槽工程啟動儀式」。圖片來源／外交部提供
外交部長林佳龍（左）訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，23日與史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III，右）共同主持「戰略儲油槽工程啟動儀式」。圖片來源／外交部提供

史瓦帝尼 外交部 林佳龍

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