林佳龍出訪史瓦帝尼 見證戰略儲油槽工程啟動

外交部長林佳龍訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，23日與史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）共同主持「戰略儲油槽工程啟動儀式」，林佳龍表示，台灣身為史瓦帝尼友邦，將持續協助史國發展國家重要基礎建設。

外交部發布新聞稿轉述林佳龍談話。

林佳龍表示，在史王全力支持下，台史啟動兩國建交以來最大的工程合作案－「戰略儲油槽」，證明台灣是史國最堅實的夥伴，彼此相互扶持，台灣也將持續促進並擴大雙方交流合作的領域，以協助史國達成各項發展目標。

外交部表示，林佳龍以總統特使身分訪問史瓦帝尼，林佳龍23日下午分別會晤王母恩彤碧（H.M. Ntombi Tfwala）及晉見史王，史王及王母感謝台灣長年對史國各項基礎建設的協助，在史國經濟發展扮演重要角色；史王強調台史兩國邦誼穩固，史國也將持續支持台灣參與國際組織。