賴總統譴責克什米爾恐攻 印度台北協會感謝支持與團結

克什米爾巴哈甘地區日前發生恐攻，造成至少26死，總統賴清德今天在社群平台X發文表示哀悼。印度台北協會稍早轉發賴總統貼文，並致謝賴總統的支持與團結。

印度控制的克什米爾（Kashmir）的假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊事件，造成至少26人喪命、數十人受傷，伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba，LeT）旗下的「抵抗陣線」（TheResistance Front）宣稱犯案。

印度台北協會稍早於X平台轉發賴總統貼文，並表示深受感動，賴總統明確譴責發生在巴哈甘的恐怖攻擊，給予受害者家庭力量，感謝賴總統捎來的支持與團結的訊息。

賴總統今天在社群平台X轉發印度總理莫迪（Narendra Modi）的貼文表示哀悼，並強調台灣與國際社會站在一起，強烈譴責這起針對平民的殘暴惡行，「我們的心與印度人民同在」。