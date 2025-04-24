賴總統譴責克什米爾恐攻 印度台北協會感謝支持與團結
克什米爾巴哈甘地區日前發生恐攻，造成至少26死，總統賴清德今天在社群平台X發文表示哀悼。印度台北協會稍早轉發賴總統貼文，並致謝賴總統的支持與團結。
印度控制的克什米爾（Kashmir）的假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊事件，造成至少26人喪命、數十人受傷，伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba，LeT）旗下的「抵抗陣線」（TheResistance Front）宣稱犯案。
印度台北協會稍早於X平台轉發賴總統貼文，並表示深受感動，賴總統明確譴責發生在巴哈甘的恐怖攻擊，給予受害者家庭力量，感謝賴總統捎來的支持與團結的訊息。
賴總統今天在社群平台X轉發印度總理莫迪（Narendra Modi）的貼文表示哀悼，並強調台灣與國際社會站在一起，強烈譴責這起針對平民的殘暴惡行，「我們的心與印度人民同在」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言