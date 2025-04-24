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藍委葉元之遭控慣老闆霸凌前助理 北市揪1缺失罰9萬

中央社／ 台北24日電
國民黨立委葉元之。聯合報系資料照
國民黨立委葉元之。聯合報系資料照

國民黨立委葉元之遭控霸凌前助理、被指為慣老闆，日前其立法院研究室被台北市勞動局勞檢。勞動局今天指出，因其沒有出勤紀錄，23日已開罰新台幣9萬元。

台北市勞動局日前於1999接獲民眾檢舉，葉元之遭爆涉職場霸凌、禁止勞工請病假等涉違反勞動法令事項，當時因相關案件家屬尚於治喪期間，待治喪事宜已過，且媒體多有報導，3月18日派員前往勞動檢查。

勞動局今天表示，此案涉及勞動基準法部分，因其未備置出勤紀錄，違反勞動基準法第30條第5項規定，已於23日裁罰葉元之9萬元。

此案涉及職業安全衛生法部分，勞動檢查處已於3月19日通知葉元之委員辦公室，涉違反職安法「職業安全衛生設施規則7項」缺失，須於1個月內改善。

勞動局指出，勞檢處已於4月7日收到葉元之委員辦公室回覆相關改善資料，經書面審查，認已完成缺失改善。

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