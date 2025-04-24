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英紐促台海和平不可或缺 外交部：共同維繫自由印太

中央社／ 台北24日電

英國與紐西蘭領袖22日會談後發布聯合聲明，強調維護台海和平對國際社會安全繁榮不可或缺。外交部今天表示，此聲明彰顯台海和平與全球安全相關，台灣將持續與理念相近國維繫自由與開放的印太地區。

外交部下午發布新聞稿指出，英國首相施凱爾（Keir Starmer）與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）於22日倫敦會談後發布聯合聲明，指出跨大西洋及印太區域的安全與繁榮密不可分，強調維護台海和平穩定對國際社會安全及繁榮不可或缺，並重申對中國日前在台灣周邊軍事演習的關切，呼籲和平解決兩岸議題。

外交部表示，英國與紐西蘭是台灣理念相近的民主夥伴，都是穩定印太區域和平的重要力量，這次聯合聲明再次彰顯台海情勢與全球安全息息相關。

外交部說明，台灣將持續與理念相近國家緊密合作，攜手捍衛民主與自由等共享價值、維繫自由與開放的印太地區，以及守護以規則為基礎之國際秩序。

印太 台海 外交部

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