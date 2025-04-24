快訊

毒駕撞康橋單車環島學生釀7傷 冷氣工肇事前竟吸食3種毒品

烏克蘭堅持談判寸土不讓！川普責怪「延續殺戮」

第3架波音飛機送回美國！波音證實因貿易戰「陸航空公司暫停接收」

連8年歲計賸餘 主計總處：支應特別預算無須舉債

中央社／ 台北24日電

行政院會今天通過去年度中央政府總決算，歲入歲出賸餘為新台幣3589億元，也是連續8年總決算歲入歲出賸餘。行政院主計總處指出，整體歲計賸餘在某一個範圍內，將可用於支應4100億特別條例規劃，無須舉債。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案、「113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），以及中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算」等。

決算部分，民國113年度中央政府總預算歲入2兆7255億元，歲出2兆8519億元，歲入歲出差短1264億元，連同債務還本1150億元，尚須融資調度2414億元，以舉借債務1568億元，及移用以前年度歲計賸餘846億元予以彌平。實際執行結果，歲入歲出賸餘3589億元，扣除債務還本1948億元後，尚有收支賸餘1641億元。

主計總處指出，政府自106年度起連續8年總決算歲入歲出均有賸餘，這是因政府嚴守財政、開源節流，以及與民眾共同努力的經濟發展成果。

行政院會今天也通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，預計匡列4100億元的特別預算，且全數由歲計賸餘支應。對於政府整體歲計賸餘數目為何，主計總處副主計長陳慧娟出席政院會後記者會時表示，去年度歲入歲出賸餘3589億元，但還要扣除債務還本，最後實際可運用的賸餘為1641億元，且還需等審計部審定後才能運用。

陳慧娟指出，歲計賸餘是滾動數字，因為編列年度預算或特別預算，都有可能會移用經費，數字持續變化中，不過主計總處估計在某一個範圍內，可以支應4100億特別條例所需，不須舉債。

債務 經濟發展 行政院

延伸閱讀

企業補助編930億 營業衰退10%可申請

排除普發現金因應關稅戰 卓榮泰：不是最佳解決方案

4100億特別條例納社會支持1670億 撥補勞健保達百億

因應關稅特別條例藏台電補助 許宇甄：不該藉危機偷渡

相關新聞

勞動部配合卓揆深夜加班送解凍案 廖偉翔：好了疤忘了痛

行政院長卓榮泰前天宣布送出凍結案後，立法院這兩日收到海量解凍案，但勞動部及其轄下單位有幾筆解凍案的電子公文發文時間卻是半...

【重磅快評】一人大戰民進黨 蔣萬安變身超級賽亞人

台北市長蔣萬安最近表現令人耳目一新，不僅拋出倒閣說，揚言對賴清德總統不信任投票；他昨天更爆氣大戰民進黨台北市議員，連一旁...

政院：4100億特別條例若落實 今年經濟成長上看2.9％

行政院會今天拍板上看4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將送請立法院審議。行政院秘書長...

【重磅快評】鄭銘謙很掉漆 難怪檢調敢為所欲為

法務部長鄭銘謙很掉漆，被立委問到聯合國最近一份關於涉台詐騙的報告，鄭答稱不清楚，原因是忙著在立院答詢；被問到檢調為何清晨...

對郭信良揮司法大刀劍指陳亭妃 賴系強勢清台南戰場？

七連霸台南市議員的郭信良本屆連任議長失利，成為司法箭靶，才因重劃區收賄案一審重判13年，不到半年又遭辦光電弊端疑雲，藍營直指這些動作劍指有意參選台南市長的民進黨立委陳亭妃，如果屬實，力挺子弟兵、立委林俊憲選2026南市長的賴清德總統，正讓「今日林岱樺，明日陳亭妃」成真。

詐騙推新招「假買家騙賣家」 卓榮泰指示5大部會因應

台灣詐騙猖獗，行政院長卓榮泰今天聽取打詐指揮中心報告，他說，近期詐欺案件發生數及財損金額均呈現下降趨勢，顯示政府打詐政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。