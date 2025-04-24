【重磅快評】鄭銘謙很掉漆 難怪檢調敢為所欲為

法務部長鄭銘謙很掉漆，被立委問到聯合國最近一份關於涉台詐騙的報告，鄭答稱不清楚，原因是忙著在立院答詢；被問到檢調為何清晨到民眾住家查連署，他又說是基隆人的生活習慣；昨天更有名嘴爆料，指檢方稱民眾黨前主席柯文哲硬碟裡的「不雅照」只是舒淇寫真集；看來，鄭銘謙不僅答詢不用心，也管不了檢調為所欲為，實在不符民眾期待。

詐騙猖狂，國民黨立委王鴻薇昨天在立院司法及法制委員會詢問鄭銘謙是否知道聯合國日前公布一份關於涉台詐騙的報告？鄭答說不清楚。王追問在忙什麼？鄭則回說「在忙立法院詢答」；儘管後來鄭再提北檢最近有查獲詐團，立委應予肯定，但鄭答詢漫不經心，還說他都在忙著立法院答詢，被罵也不冤枉。

鄭銘謙漫不經心，不只一例。被問到基隆檢調清晨6點到民眾住家查罷免連署一事，檢調作法很不尋常，本來就應檢討，結果鄭銘謙又是膝反射為檢調辯護，稱此舉是「符合基隆人的生活習慣」，主要是考量基隆人絕大部分都在外地工作，避免被傳喚的對象還要再跑一趟，所以就一早送達。

鄭銘謙答詢不用心，反讓自己陷於難堪。按照鄭說法，如果基隆人有案件要說明，都得清早6點傳喚，那人口不比基隆少的板橋、新莊、雙和等地，也有不少人到外地上班，是不是也都得比照基隆人一早6點傳喚？鄭的邏輯不通，別說藍委林沛祥要他別對檢調下指導棋，連身為基隆人的前綠委高嘉瑜也認為鄭失言，這種辦案手法太粗糙。

鄭銘謙身為法務部長，但最起碼的程序正義都做不到，檢調辦案手法失當不敢說重話，更遑論要求檢調做到偵查不公開了，受害最深的莫過於民眾黨前主席柯文哲了。

柯文哲在庭訊時指控檢察官拿硬碟檔案中的「不雅片」威脅他認罪，檢察官則聲請勘驗柯文哲硬碟中的「women」資料夾，證明絕無威脅。昨天有名嘴爆料，其實所謂的「不雅照」只是舒淇早年的寫真集。 如果此事為真，那檢調不僅洩密，辦案手法更不是惡劣二字可以形容，比基隆檢調一早傳喚更可議。

鄭銘謙在立院否認清檢察官刻意洩漏消息給特定媒體，但王鴻薇反問柯文哲檔案裡有清涼照，難道是柯自己告訴全世界？鄭竟說他翻媒體報導，稱週刊內容裡並沒有提到消息來源來自檢方。鄭銘謙這種說法無異不打自招，承認法務部根本沒去查檢調是否違反偵查不公開，周刊說沒有就沒有，法務部都這樣辦事的嗎？

偵查不公開是指偵查程序、內容及心證均不得公開或揭露， 如果違反可能會有刑事洩密、行政懲戒、民事損害賠償等責任，最主要是基於無罪推定原則，目的在保護當事人名譽、隱私、安全，發現事實及公平審判；但法務部長不當一回事，答詢也敷衍草率，難怪底下檢察官敢一大清早辦案擾民、拿藝人寫真集威脅政黨主席了。