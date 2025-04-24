詐騙推新招「假買家騙賣家」 卓榮泰指示5大部會因應

台灣詐騙猖獗，行政院長卓榮泰今天聽取打詐指揮中心報告，他說，近期詐欺案件發生數及財損金額均呈現下降趨勢，顯示政府打詐政策已經有初步成效。但須注意，詐欺手法不斷翻新，近日又有回升跡象，政府各部會必須要持續提高警覺，嚴陣以待。

打詐指揮中心今天拆解近期常見手法，包括「假買家騙賣家」詐騙法，民眾應注意「提供偽造客服網址」、「實名制認證」、「金流驗證」等常見詐騙關鍵字，通常詐騙集團會假冒買家，提出常見的交易方式再故意製造交易問題，並以金流驗證為由套取賣家個資後，盜取金錢迅速消失。

若要解碼誘騙，打詐指揮中心指出，民眾應切勿點擊陌生連結，拒絕額外操作，並查證對方身分。

卓榮泰會中指示，請內政部持續跨部會擴大宣導通路、針對容易受到詐欺的族群精準宣導、強化法治教育，提升全民識詐力；請通傳會督導電信業者落實門號實名制、強化AI技術防詐應用；數發部應推動廣告平臺管理與資訊揭露，源頭阻斷詐騙訊息流通。

此外，他也提到，金管會應督導金融機構控管人頭帳戶、強化虛擬資產防洗錢與信用卡詐騙防制，並加速建置電子化通報機制；法務部持續深化國際司法合作，強化罪贓返還與被害人保護。

針對當前打詐成效，打詐指揮中心指出，「識詐力」方面已推動「百斬車手獎五萬」專案，自今年4月1日起至今，已成功攔阻詐騙金流2409萬元、查扣348萬元，共32名民眾因成功檢舉獲頒獎金；「堵詐力」方面，針對人頭門號與違規簡訊強力管制，攔阻127萬通境外詐騙來話、限制或停用924門人頭門號，有效封阻詐騙訊息傳遞。