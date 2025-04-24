藍委爆內政部2月就寫好解凍報告 劉世芳：書面需一致送出

文化部爆寄內部信提醒送解凍報告時，「內容再瀏覽，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼。」國民黨立委許宇甄今也爆內政部有所屬單位2月就寫好報告，但統一口徑是說立院卡預算。內政部長劉世芳說，內政部應不是這樣處理，因為報告多，都需逐頁看過，「書面就是一致送出。」

立法院內政委員會今審議住宅法部分條文修正草案，許宇甄質詢時先是問內政部解凍報告何時會送，且是否有類似像文化部情況？劉世芳表示，行政院要求在今天送到立院，前兩天就有在處理，因為報告報告挺多的，都有逐頁看過，「我們應該不是（像文化部）這樣處理，都滾動式調整」。

至於何時開始處理解凍報告？劉世芳表示，因為內政部提案相當多，每個單位什麼時候準備，他們也不知道，但應該是以賴清德總統對外公布通過的版本為主，才開始做各個不同層次的解凍報告。

許宇甄表示，她的辦公室有收到內政部所屬單位，在今年2月就寫好解凍報告，甚至有單位寫了兩個說帖，統一口徑是說是立院卡住預算。許強調，立院凍結是為了監督政府，不是像外界說的藍白砍預算，所以不能補助，主因是行政院沒送出解凍案，而非立院沒解凍。

劉世芳急忙解釋，「抱歉，像國土署就沒辦法2月寫好報告」，應該要等到總統公告，不是每個署或是司都一樣，有關預算解凍，大致就是會計跟業務單位，再請主秘綜合整理，目前總統是3月21日公布，凍結58案共85億，正確數字都是要會計室跟主計總處確認後，才有一致性數目字，再送到大院參考。

劉世芳說，現在解凍案是立院院會要能付委交辦到委員會，其中書面報告有24案、專案報告共34案，專案報告還要委員會排程，程序委員等，才能交辦下來，對於許宇甄問為何書面報告不3月就送出？劉世芳強調，行政院要求今天送出，且書面就是一致送出，感謝委員的指教，內政部會再來改進。