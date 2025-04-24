【重磅快評】一人大戰民進黨 蔣萬安變身超級賽亞人

台北市長蔣萬安最近表現令人耳目一新，不僅拋出倒閣說，揚言對賴清德總統不信任投票；他昨天更爆氣大戰民進黨台北市議員，連一旁的副市長李四川都忍不住拉了一把。不再走溫良恭儉讓的王子路線，一人大戰民進黨，蔣萬安為何變身超級賽亞人？

蔣萬安上任第3年，從原本市政實習生轉變成新生代領頭羊，人設正在調整強化，關鍵字就是「魄力」。過去2年蔣市府跟著議題走，蔣萬安溫和的形象被對手扭曲成挨打的印象，短影音被綠營片面剪接，再被網友二創惡搞，吃了很多悶虧；如今蔣團隊更成熟，蔣萬安可以成為議題主導者，政治是一場「麥克風的戰爭」，不懼綠軍出征，才能搶下發言權。從聲援北一女老師區桂芝、嗆聲民進黨是共產黨走狗、以及主張倒閣、解散國會等直球對決，都可以看出蔣萬安進化的步伐。

此時此刻，民進黨發動瘋狂大罷免，但國民黨大人們各有包袱，蔣萬安正好可以挺身擋子彈，成為建立新政治品牌和人設的機會。媒體用 《天龍八部》虛竹巧破珍瓏棋局的情節，來比喻蔣萬安試圖拋出倒閣破解罷免僵局，其實蔣團隊事前縝密沙盤推演，精挑過出手的時機點；4月17日在北檢陳抗那一晚拋出倒閣說，原本是國民黨主席朱立倫的場子，蔣萬安卻變成男主角。

蔣萬安自我定調很清楚，「不選黨主席、不搶2028、不會威脅到中生代」；蔣萬安在此局變身超級賽亞人，不只是為了個人，更是著眼全局。執政黨全面發動罷免殲滅戰，國民黨一路被壓在地上蹂躪，蔣萬安向來不是戰鬥民族，但身為首都市長，他必須帶頭揚起反擊的旗幟，戰略上警告在野黨退無可退、讓無可讓，戰術上無法再走溫良恭儉讓路線。

罷免是一場生死零和之爭，但藍白領導者還在算計眼前的立委席次；這是一場黨對黨的戰爭，國民黨若垮台，也不會再有蔣萬安的未來，正是「覆巢之下無完卵」的大局觀。如果藍白無法放下個人利益，民進黨就可以各個擊破。

「國民黨不倒，台灣不會好」，這句順口溜仍是多數年輕人琅琅上口的流行語，挖苦或霸凌國民黨一直都是網民的政治正確；過去民眾黨前主席柯文哲還可拉住小草年輕選票，如今蔣萬安則是藍營最有條件爭取年輕人的政治明星，否則年輕世代可能都成為民進黨的政治紅利，就算台中市長盧秀燕2028出馬也是一場苦戰。

外界常用「年輕版馬英九」來形容，但蔣萬安絕不願只當「馬英九2.0」，他比馬英九更年輕就當選台北市長、比馬英九更根正苗藍。政治權力往往爭千秋不爭一時，在下一梯隊的競合中，蔣萬安無疑已搶得先機。