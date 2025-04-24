克什米爾恐攻 賴總統轉發印度總理莫迪貼文致哀

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊事件。總統賴清德今天轉發印度總理莫迪在X平台發文，賴總統向受害者家屬致哀表示，台灣與國際社會站在一起，強烈譴責這起針對平民的殘暴惡行，「我們的心與印度人民同在」。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區中，素有「小瑞士」之稱的度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊事件，造成至少26人喪命、數十人受傷，南亞最大、最活躍的其中一支伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）旗下的「抵抗陣線」（The Resistance Front）已宣稱犯下此案

印度總理莫迪（Narendra Modi）在X平台發文，強烈譴責發生在巴哈甘的恐怖攻擊，並為人們哀悼。

總統賴清德今天在社群平台X轉發莫迪的貼文，賴總統並以英文發文指出，對於在巴哈甘發生的恐怖攻擊事件，他向受害者家屬及所有受影響的人們致上最深切哀悼。台灣與國際社會站在一起，強烈譴責這起針對平民的殘暴惡行，「我們的心與印度人民同在」。