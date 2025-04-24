影／未經核可大陸食品連立院都買得到？立委批食藥署邊境把關鬆

立法院社福及衛環委員會上午針對「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全」邀請相關部會首長進行報告並備質詢。立委林淑芳表示，很多夜市實體商店，甚至立法院的福利社外都能買到那些未經食藥署核可的大陸食品，抨擊食藥署沒有做好邊境把關的工作，讓國人食安陷入危機。

林淑芬在質詢時拿出一批在網路電商平台所採購的食品質問食藥署署長姜至剛，那些在網路販售，未經辦理產品資訊申報及查驗的食品，在夜市都能買到，這些不合法的食品連立法院福利社前面都可以買到，到底食藥署有沒有在做邊境把關工作？