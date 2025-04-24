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川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

特別條例4100億 卓揆撥補台電勞健保

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】行政院針對關稅戰提出4100億的特別條例，但內容夾帶撥補台電等，且不考慮普發現金！行政院長卓榮泰24日公布特別條例，盼提供企業與農業金融支持，還有撥補台電1千億與勞健保3百億，條例將可回溯至3月12日美國鋼鋁關稅，執行到116年底。被問到是否考慮普發現金？卓榮泰表示，錢要用在更需要的地方。

撥補台電1千億

行政院24日提出4100億元的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，條例適用範圍則有10大項目，包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助開拓多元市場、支持勞工安民就業，強化農業的金融支持、產業競爭力及開拓多元市場、強化高教人才培育，挹注台電、健保基金及勞保基金。

另外，還有加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。原定880億的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」將提升到930億元。卓榮泰也說，在產業座談會也傾聽到企業對於關稅與電價上漲的雙重擔憂，因此也在特別條例中納入台電撥補1千億。

對美採購1500億

「還會加強中低收入服務加碼，還有強化資安！」卓榮泰強調，特別條例總額有望高達4100億，得視國際情勢變化，分期編列特別預算。執行時間到116年12月底，由於美國對全球鋼鋁關稅25%是3月12日執行，因此特別條例可回溯到當時，此外，特別條例相關的預算是全數用過去的歲計賸餘支應。

有記者追問，總統賴清德曾承諾要對美增加國防採購，此次特別預算是否含括相關範圍？卓榮泰回應說有，強化國防韌性會有1500億，另外還有撥補台電1千億，撥補健保2百億、勞保1百億、弱勢族群關懷服務170億、高教人才培育2百億，還有經濟韌性930億。

被問到特別條例將用歲計賸餘支應，但在野黨希望超徵稅收拿來普發現金，是否代表發現金無望？卓榮泰回應說，發現金很快樂，但對國家整體發展有更合理的作法，本次4100億特別條例涵蓋面很廣，希望每一份國家資源用到最需要的地方。

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