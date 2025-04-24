勞動部配合卓揆深夜加班送解凍案 廖偉翔：好了疤忘了痛

行政院長卓榮泰前天宣布送出凍結案後，立法院這兩日收到海量解凍案，但勞動部及其轄下單位有幾筆解凍案的電子公文發文時間卻是半夜，引發過勞爭議。國民黨立委廖偉翔批評，去年勞動部才爆發公務員輕生，顯然勞動部是好了傷疤忘了痛。

立法院今天凌晨0時11分、0時12分收到兩筆勞動部解凍案的電子公文，一筆為「綜合規劃業務」項下「策劃政策推展」之「辦理勞動政策與重要措施及勞動部臉書等相關媒體宣導資料製作、託播及刊登等所需業務費」6萬元；另一筆為「一般行政」項下「基本行政工作維持」之「一般公務所使用郵資、電話之通訊費、租用影印機、購置消耗品、非消耗品及處理國會聯繫事務等」10萬元。另外，勞動部職業安全衛生署解凍案的發文時間為凌晨2時7分。

國民黨立委王育敏表示，事實上，解凍預算文件的準備時間，有3個月以上的時間可以好好準備，但各部會為了符合上意，有的基層公務員很認真準備早就好報告被壓住不發，有的是被迫壓到最後一刻才准許同仁準備，勞動部過去已經發生憾事，這次竟然還因為政治原因，讓同仁深夜加班，是否有違反勞基法讓同仁過勞工作？大家都應該要密切關心。

王育敏批評，執政黨用政治立場擾亂行政體系公務人員的正常作業，是非常不好的現象。「行政」是為了台灣民眾服務，而不是為特定的政治立場服務，而政治更不能為了利益干預「行政」，造成基層公務人員的困擾。

王育敏說，很遺憾，勞動部長洪申翰完全沒有從過去的憾事中學到教訓，又讓同仁過勞深夜加班，非常不捨。洪申翰應該要出來面對，說清楚講明白，中華民國基層公務人員因為執政黨的政治干預被迫過勞，不容輕輕帶過。

「將帥無能、累死三軍；將帥低能、搞垮三軍！」廖偉翔表示，行政院拿總預算來操作大罷免，除了動機不良之外，更是操弄公務體系當作政爭工具，難怪會引起基層公務員不滿。現在行政院突然又要求趕緊送預算解凍案到立法院，前倨後恭的態度，更是讓全民看破手腳。

廖偉翔強調，去年才爆發勞動部霸基層員工事件，導致吳姓公務員輕生，現在又出現勞動部半夜三更將解凍案公文發給立法院，顯然勞動部是好了傷疤忘了痛，忘記一條寶貴的性命的血汗教訓。