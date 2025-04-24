2024總預算決算數出爐 收支賸餘1641億元

行政院24日於會中通過主計總處提報之113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算，將於本月底依決算法規定函送監察院。113年度中央政府總預算歲入歲出賸餘3,589億元，扣除債務還本1,948億元後，尚有收支賸餘1,641億元。這也是連續第八年有歲計賸餘狀況。

113年度中央政府總預算歲入2兆7,255億元，歲出2兆8,519億元，歲入歲出差短1,264億元，連同債務還本1,150億元，尚須融資調度2,414億元，以舉借債務1,568億元及移用以前年度歲計賸餘846億元予以彌平。實際執行結果，歲入歲出賸餘3,589億元，扣除債務還本1,948億元後，尚有收支賸餘1,641億元。

113年度歲入決算數3兆1,436億元，較預算數增加4,181億元，主要係稅課收入增加3,757億元、規費及罰款收入增加161億元、財產收入增加86億元、其他收入增加256億元、營業盈餘及事業收入減少79億元增減互抵所致。

113年度歲出決算數2兆7,847億元，較預算數節餘672億元，主要係一般政務支出節餘118億元、國防支出節餘118億元、教育科學文化支出節餘112億元、經濟發展支出節餘30億元、社會福利支出節餘71億元、社區發展及環境保護支出節餘8億元、退休撫卹支出節餘38億元、債務支出節餘138億元、補助及其他支出節餘39億元。

113年度中央政府總預算執行結果，歲入歲出相抵賸餘數3,589億元，由原總預算差短1,264億元轉絀為餘，經扣除償還債務1,948億元後，113年度收支賸餘為1,641億元。原預算之舉借債務1,568億元及移用以前年度歲計賸餘846億元均未執行。

此外，在113年度中央政府營業基金及非營業特種基金預算實際執行結果如下，營業基金部分，營業總收入3兆7,549億元，營業總支出3兆5,159億元，收支相抵淨利2,390億元，較預算數558億元增加1,832億元，主要係中央銀行因外幣資產營運量及收益率較預算數增加，致淨利較預算增加777億元，以及台灣電力股份有限公司之燃煤價格等成本較預期降低，致淨損較預算減少1,241億元等。

作業基金的業務總收入2兆7,416億元，業務總支出2兆6,697億元，收支相抵賸餘719億元，較預算數301億元增加418億元，主要係交通作業基金通行費與機場服務費收入較預算數增加，致其本期賸餘較預算增加131億元，以及營建建設基金獲補助收入較預算數增加，致其本期短絀較預算減少79億元等。

債務基金、特別收入基金及資本計畫基金，其中基金來源1兆4,234億元，基金用途1兆3,735億元，基金來源與用途相抵賸餘499億元，由原預算短絀87億元轉絀為餘，相差586億元，主要係衛生福利特別收入基金依法分配收入較預算數增加，致其本期賸餘較預算增加612億元等。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算執行期間為112年度至113年度，編列歲出預算數2,098億元，全數以舉借債務因應。執行結果，歲入決算數3億元，主要係變賣工程廢料等收入；歲出決算數2,070億元，較預算數節餘28億元，主要係補助提升道路品質計畫及開發在地型產業園區計畫經費結餘等；歲入、歲出相抵差短2,067億元，全數以舉借債務彌平。