指政院沒卡預算解凍案 吳思瑤：藍白莫不交作業罵老師

國民黨立委質疑，今年度中央政府總預算解凍案是否「早就寫好卻現在才送」，要求行政單位加速。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，立法院整整拖了30天，才把預算送出立法院，且交不出刪減凍結金額清楚數字，不交作業的學生卻罵改作業老師，這樣合理嗎？如果真的關心總預算，就配合解凍、不要再擋。

吳思瑤指出，總預算之亂現在還在亂，行政院負責任送出解凍案、案量非常多，藍白還加害者譴責受害者，總預算三讀後，從賴清德總統3月21日公告到行政院現在送出解凍，足足花了32天，經過非常努力計算，行政院已辛苦地提出1300多億元解凍內容，反而是立法院該交作業不交，嫌行政院改作業拖很久。

吳思瑤說，解凍案已經送到立法院，希望依循程序排案審查，但1584案怎麼排？有的在委員會、有的在院會、有的只要書面報告、有的要實質審查專案報告，還要藍白同意，這都是前所未有的總預算之亂，請藍白收起政治口水，莫再擋總預算。