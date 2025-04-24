快訊

川普之亂爆美元信心危機 民眾存款上演「棄美從金」？

收賄涉嫌重大…鄭文燦被法官認有串證、逃亡之虞 限制出境再延8月

聽新聞
0:00 / 0:00

各機關被駭客入侵都不通報？資安修法定罰則 避免沈默共犯

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
今年馬偕醫院被駭客入侵，甚至造成1600萬筆民眾個資外流。圖/本報資料照片
今年馬偕醫院被駭客入侵，甚至造成1600萬筆民眾個資外流。圖/本報資料照片

立法院交委會今（24）日審查「資通安全管理法」部分條文修正草案，立委對於政府機關資安人力、駭客入侵通報機制都提出不同質詢，尤其，許多醫院、企業被駭客入侵之後，都不會主動通報，今年馬偕醫院被駭客入侵，甚至造成1600萬筆民眾個資外流，都可能為民眾帶來潛在的新詐騙風險。立委要求資安法必須建立72小時通報機制，並提出差別性罰則，以避免沈默共犯。

台灣因為地緣政治關係，經常遭受駭客攻擊。根據國際資安業者Check Point統計數據顯示，2024年全球平均每周網路攻擊次數為1673次，較2023年增加44%，其中，台灣遭受攻擊的情況相當嚴重，平均每周遭受3993次攻擊，居亞太地區之首。但無論是政府單位，還是私人企業，資安人員的人力遠遠不足。

國民黨立委洪孟楷今日質詢，若是公務機關稽核都由資安署負責，人力究竟夠不夠？數發部長黃彥男指出，目前資安署每年要稽核的公務Ａ級機關，包含台電、台水等，總共有96個單位，資安署的人力目前每年稽核約40個單位。

民進黨立委李昆澤質詢時指出，根據資安署統計，中央及地方依法應配置資安專責人員共1533人，但實際編列人員只有939人，占整體需求的61.25%，非正職人員（約聘、委外）共355人，即便加聘人力，公部門缺額仍達239人，等於有有近16%的缺口沒有填補。民進黨立委許智傑也指出，資安署成立至今，離職率為2.18%，遠高於近五年全國公務人員離職率的0.79%。

對此，數發部長黃彥男指出，部內有轉職訓練，預計會補400-500人，也有高考資安類課，希望能有更多人來報考；資安署長蔡福隆則表示，各個領域、部門都在競爭有限的資安人力，公部門待遇無法跟私部門比較，只能透過獎勵措施、加給才能留才，他也建議Ａ級機關可以增加待遇來吸引人才。

共諜案近日引發關注。洪孟楷質詢時指出，外交部長助理職等沒有很高，但是經手外交部長行程，機密流出去不知道多少，在政府底下變成一個共諜，數發部也應該針對稽核人員進行查核，以免國家機密資料流出。蔡福隆回應，資安署中，不只是科長級要做特殊查核，只要是涉及業務機敏同仁，都會通報法務部調查局進行特殊查核，以保障機敏業務不外流。

另外，台灣資安事件頻傳，今年以來，國際駭客組織不斷攻打台灣醫院，從之前的馬偕醫院，到近期的長慎醫院，都被駭客入侵，也有不少駭客組織持續攻擊過內企業，但因為現行資安法沒有強制企業立即通報，也使得很多企業都有鴕鳥心態，能不通報、就不通報。

李昆澤質詢時指出，個資法對於通報時間規定相當籠統，缺乏通報時間跟處罰，國際上，美、歐、日、韓都明確規定24-72小時強制通報制度，他認為，台灣應該要建立72小時通報機制，被駭單位應該要在72小時內通報政府，並提出差別性罰則，以避免沈默共犯。黃彥男則回應，新修的資安法中，有規定1小時內要通報，不通報也會祭出罰則。

資安

延伸閱讀

立委追問共諜查核 國防部：以涉密等級區分

罷免二階連署書差3千份民團衝刺 洪孟楷：台灣民主價值崩毀的前奏曲

台鐵花八千萬設太魯閣號事故紀念燈 立委：用減損安全來紀念 很諷刺

不只一個黃子佼 洪孟楷要求公布創意私房高級會員群

相關新聞

【即時短評】俞大㵢的自己滅火論 點出台美關係的現實與無奈

「保護家園是台灣的責任，台灣會自己滅火。」這句由我駐美代表俞大㵢的口中說出來，短短幾個字，似乎道出了台美關係如今的現實輪...

同是警察執法 劉世芳應對天壤之別凸顯賴政府雙標荒謬

日前國民黨主席朱立倫號召黨公職前往台北地檢署聲援涉入罷免幽靈連署案的北市黨部主委黃呂錦茹，事後內政部長劉世芳直接點名朱立倫等3人是首謀，會請警方傳喚調查，但22日晚間有網友在PTT貼文「陳菊死了？」，高雄警方火速抓到貼文者，但劉世芳面對媒體詢問相關案情，卻不斷跳針「我不想處理這個問題，請問高雄警方」。身為警察的大家長，同樣是警察執法的回應，卻有天壤之別的應對，再度展現民進黨政府「雙標」執法的荒謬。

配合卓揆深夜加班送解凍案 廖偉翔：勞動部好了疤忘了痛

行政院長卓榮泰前天宣布送出凍結案後，立法院這兩日收到海量解凍案，但勞動部及其轄下單位有幾筆解凍案的電子公文發文時間卻是半...

抗議選擇性辦案 吳宗憲：宜蘭罷綠委團體若沒被約談才奇怪

宜蘭罷免綠委陳俊宇即將展開二階連署，檢調今天大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部，帶走罷團人員人進行約談，立委吳宗憲隨後發文抗議司...

指政院沒卡預算解凍案 吳思瑤：藍白莫不交作業罵老師

國民黨立委質疑，今年度中央政府總預算解凍案是否「早就寫好卻現在才送」，要求行政單位加速。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表...

各機關被駭客入侵都不通報？資安修法定罰則 避免沈默共犯

立法院交委會今（24）日審查「資通安全管理法」部分條文修正草案，立委對於政府機關資安人力、駭客入侵通報機制都提出不同質詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。