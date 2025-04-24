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俞大㵢談陸進犯「台灣自己滅火」 馬文君：武器都沒到貨

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委馬文君。圖／馬文君辦公室提供
國民黨立委馬文君。圖／馬文君辦公室提供

2027年共軍是否犯台引發關注，我駐美代表俞大㵢受訪時表示，若中國大陸入侵，「我們會自己滅火」。國民黨立委馬文君質疑，我對美近期一連串「保護費」，但到頭來還是要自我防衛，俞應說清楚為什麼現在要講到打仗這一步；且我向美購買眾多武器都還沒到貨，政府現在這已不叫談判，是任人宰割。

俞大㵢23日接受福斯電視台（Fox News）訪問，被問及如果中國大陸入侵台灣，台灣會預期美國協防嗎？俞大㵢說，中國大陸國家主席習近平曾宣布共軍須在2027年具備侵台能力，是有象徵意義時刻，「台灣是我們的家，我們會保護我們的家，如果失火了，我們會自己滅火。」

馬文君指出，從阿富汗、烏克蘭等例子來看，奢望美國來幫忙的確是不可能，但也是因為這樣，台灣現在增加武器採購、對美投資、開放美豬美牛等，不斷聽從美國要求，類似繳更多保護費，顯得不切實際，因為到頭來還是要自我防衛。

馬文君認為，的確是要自我防衛，那就應該關注我國到底買了什麼武器？過去多花6000億元軍售，但買的魚叉飛彈、標槍飛彈、F-16戰鬥機等都沒有到貨，現在還要增加軍售再買什麼？我方這已經不叫談判，沒有運用自身優勢，搞得只有任人宰割。

馬文君分析，兩岸若打起來比起烏克蘭懸殊更大，而美國總統川普在2027年時仍在職，以現在情況不可能寄望美國，需自我防衛，但如果能透過追求兩岸和平，其實是最不需要花成本的。

馬文君質疑，為什麼一定要講到打仗這一步？若真的要打，到底做好準備了沒？俞大㵢受訪突然講了這一串，應該跟人民說清楚情況真正用意，現在到底有沒有準備要打仗？而非讓大家猜；過去大家都說台灣不能當棋子，但捫心自問，現在到底是不是？

俞大㵢 美國 馬文君

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