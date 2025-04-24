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民進黨中國部：中共持續統戰操作 泛藍背書淪協力者

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中國部今天表示，對照目前越南、柬埔寨等國已接連修法、嚴查中國洗產地行為，中共持續統戰操作，泛藍陣營內部有人主動靠攏、公開背書，形同成為中共政治話術的協力者。圖／聯合報系資料照片
民進黨中國部今天表示，對照目前越南、柬埔寨等國已接連修法、嚴查中國洗產地行為，中共持續統戰操作，泛藍陣營內部有人主動靠攏、公開背書，形同成為中共政治話術的協力者。圖／聯合報系資料照片

國民黨副主席連勝文近期前往中國杭州出席「兩岸基層民生發展交流會」開幕式，並與中國大陸國台辦主任宋濤會談。民進黨中國部今天表示，對照目前越南、柬埔寨等國已接連修法、嚴查中國洗產地行為，中共持續統戰操作，泛藍陣營內部有人主動靠攏、公開背書，形同成為中共政治話術的協力者。

民進黨中國部指出，根據台灣資訊環境研究中心（IORG）研究顯示，2024年中共透過中央台辦策動849場「兩岸產業交流活動」，目的是對台灣展開的一場系統性統戰攻勢，這些被包裝為正常交流的互動，早已成為中國「以商逼政」的滲透工具，當政黨領袖、地方首長頻繁與中國建立政治聯繫，無異於親手破壞我方國安防線，侵蝕政治主體性與制度自信。

民進黨中國部表示，對照目前國際趨勢，越南、柬埔寨等國已接連修法、強化監管，嚴查中國藉經貿交流進行的洗產地行為，積極鞏固經貿主權與國安底線。反觀泛藍政要卻持續參與缺乏監督機制的對中交流，甘為統戰鋪路，顯示其對國際局勢缺乏敏銳度與戰略視野，完全無視全球對中國滲透風險的高度警覺，唯有對這類統戰活動與參與者持續進行適度揭露與監督，社會與政策機關才能基於事實評估中共對台經濟脅迫風險，不讓民主社會被虛假交流掩蓋真相。

中共 民進黨 統戰

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