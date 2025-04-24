社宅避免標籤化 劉世芳：弱勢戶比例與標準不宜任意調整

立法院內政委員會上午審議住宅法部分條文修正草案，針對提案社宅應加強租金負擔能力，並擴大弱勢居住保障及納尊重性別平等，內政部長劉世芳表示不宜再大幅修正。

劉世芳報告時表示，按現行住宅法及其子法，各目的事業主管機關皆可依規定自行或獎勵民間興辦社宅，並按其需求、承租人負擔能力等情形，興辦專供原住民或學生等群體所需的社宅，按現行實務作業即可辦理。社會住宅應避免排擠社會資源分配與標籤化，弱勢戶承租比例與標準實不宜任意調整放寬。