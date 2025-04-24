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蔣萬安宣傳「生生喝鮮乳」挨批造神 藍：回頭看看賴神

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席生生喝鮮乳政策說明會。記者曾吉松／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安上午出席生生喝鮮乳政策說明會。記者曾吉松／攝影。報系資料照

台北市長蔣萬安昨天到台北市議會民進黨團說明重大法議案，其中鮮奶週報「生生喝鮮乳」政策宣傳片裡面出現蔣萬安，被綠議員批評「造神」、過度宣傳蔣萬安個人，對此，國民黨青年團前副總團長何元楷今在臉書指出，民進黨說別人造神，先回頭看看賴清德，「至少我們還有音樂」這也是在替賴清德造神嗎？

何元楷說，市府的「鮮奶週報」政策，就是蔣萬安推動出來的政策，讓台北市的公私立國小與幼兒園學生都可以喝到鮮奶，讓他們能健康成長，頭好壯壯，這是一個德政，民進黨硬是抓著有蔣萬安入鏡的宣傳片說是在「造神」但蔣萬安身為市長，入鏡宣傳片是有什麼問題？

他說，宣傳片當中，蔣萬安雖然有入鏡，但是從頭到尾沒有蔣萬安的名字出現，也沒有市長字樣，這跟民進黨所指控的，說他要讓大家都知道是他發牛奶給大家，在事實上是完全悖離。而且，蔣萬安聽到民進黨議員這樣講，現場也大方大氣的邀請議員們跨黨派一起宣傳這個政策，但是現場民進黨的議員沒有人敢回應，真的笑死。

何元楷指出，難道中央部會宣傳片廣告一堆部會首長入鏡，這也是造神嗎？從蔡英文到賴清德，也入鏡不少政府宣傳片，這也是在造神嗎？相信大家還記憶猶新，美國公布新關稅後，屏東縣政府就釋出賴清德宣傳台灣祭的宣傳片，賴在影片中高舉著「至少我們還有音樂」，這難道也是在替賴清德造神嗎？「在說蔣市長之前，先看看賴總統」

何元楷曾任張善政競選辦公室發言人，之後進入台北市政府文化局工作。圖／本報資料照片
何元楷曾任張善政競選辦公室發言人，之後進入台北市政府文化局工作。圖／本報資料照片

民進黨 蔣萬安 賴清德

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