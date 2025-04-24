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藍營兩個太陽？新北議會成立次團體：未來跨縣市連線

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新藍圖連線成員有陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、戴湘儀、江怡臻、呂家愷。圖／陳偉杰提供
新藍圖連線成員有陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、戴湘儀、江怡臻、呂家愷。圖／陳偉杰提供

新北市議會藍營黨團新任書記長才剛交接給王威元，不過前書記長陳偉杰今天宣布成立「新藍圖連線」議會次團，引發兩個藍營「兩個太陽」聯想，陳偉杰表示，是希望透過優勢互補、資源共享的團隊精神，在新北轉型升級、台灣政治紛擾的關鍵時刻，為議會更好、新北更好、台灣就更好的目標持續打拚，是發揮優勢，與黨團互補，一起為市政與藍營努力。

新藍圖連線成員有陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、戴湘儀、江怡臻、呂家愷。召集人陳偉杰表示，新北在朱立倫主席和侯友宜市長用心耕耘下，基層安居樂業、區域均衡發展的建設成果有目共睹。作為黨籍議員，為優質市政與政黨立場挺身辯護義不容辭。

陳偉杰說，他出身立法院助理、擔任議會書記長的經歷更深知溝通協調重要性，從個別議員到不同黨團、乃至新北府會或中央地方關係，都應該在兼顧是非與情理的前提下，既良性競爭也尋求合作。感謝理念相同的團隊成員願意一起打造「議會新藍圖、新北 Level Up」願景，讓每一項政策和論述都能真正回應市民需求。除了現任成員，也持續招募其他同仁，並未來將跨縣市連線。

副召集人蔡淑君、白珮茹強調，台灣正面對全球局勢快速變遷的挑戰，「新藍圖連線」不僅是一個新北市議會的次團，更是一個承載理想與行動力的平台。大家目標一致，要為市民擘劃一個充滿希望與可能性的未來，讓下一代生活在更有競爭力的幸福城市。

執行長宋雨蓁、副執行長戴湘儀指出，團隊成員來自不同領域，不僅包含資深和新進議員，選區更橫跨新北超過一半的行政區；多元性如同新北縮影，未來集思廣益所推動市政理念將更全面、更接地氣，「新藍圖連線」(New Blueprint Alliance, NBA)的名稱也突顯團隊將以創意思維、具體框架及務實觀點，帶動市民積極參與未來新北發展藍圖。

策略長江怡臻表示，新北的大城小國定位，不但在市政層面千絲萬縷，也對台灣整體政治局勢高度敏感，市民非常希望看見高品質的政治論述和問政專業，「新藍圖連線」未來也將專注於政策規劃與分析，為新北提供前瞻性發展策略。

公關長呂家愷表示，「新藍圖連線」成員共同理念就是「開放思維、重視對話、世代共好」，近年來社會瀰漫仇恨氛圍，政治工作者有責任分清是非、化解對立。面對下半年可能的罷免投票、黨主席改選和明年的地方大選，勢必又會充斥有心人士操弄和錯假訊息流竄，團隊希望以正能量和行動力，為市民抹去政治霧霾，請大家拭目以待。

王威元表示，每位議員都有自己的專業領域和關心的議題，甚至因為選區特性的不同，大家對於市政監督的重點也會有差異。只要大家都是為市民發聲、在議事運作上和黨團維持一致步調，我們對於這類多元發聲的展現，我們都正面看待。

團隊 陳偉杰

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