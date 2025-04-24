冷眼集／預算案 政院拒融冰 其心可議

今年度中央政府總預算遭大幅刪凍，行政院雖喊出總預算審查報告送來，就速送出解凍報告，卻又卡住部會報告，儘管行政院矢口否認，但文化部簡訊已坐實消息並非空穴來風；一個只會叫窮卻不解凍預算的政府，只想靠賣慘為大罷免添柴火，能讓人民有什麼期望？

「都是藍白刪預算害的。」數月以來，行政機關大打輿論戰，閣員下鄉批評在野胡亂刪凍預算，從無法辦護照、到官員及運動選手出不了國，在民進黨文宣戰下，這個托詞已成為台灣社會流行語。如今，人民赫然發現，原來是行政院不讓部會提出解凍報告。

依卓揆公布的數據，此次凍結案共一五八四項、約一三八一億元。扣除「提出書面報告始得動支」、「提出專案報告經審查後始得動支」，僅四十九項、約百分之三是卓揆口中的「窒礙難行、違法違憲」項目。縱使「窒礙難行、違法違憲」項目難以提出解凍報告，但扣除這部分，難道不是拿百分之三「卡」百分之九十七？政院難以自圓其說。

文化部被爆的截圖內容，形同此地無銀三百兩。報告本該注意數據更新，若非早寫好，何必再次提醒？「早就寫好，只是壓著」，就是隱藏在文後的「大白話」。

在藍白立委不斷追討下，卓揆前天表示「既然立法院這麼急」，他已請主計總處算清最終項目，要求將解凍報告「一律送出」，立法院要「一律解凍」，將問題踢回立法院。但這種情勒作為，完全得不到外界的同情；試想，一千多件解凍報告，豈是日昨才完成？如果能「一律送出」，表示早有準備，更可反證「留中不發」，別有所圖。

對照卓揆二月十三日行政院會表示，待立法院送出總預算案後，「行政院將同時完整送出總預算案解凍內容及說明」，並喊話立法院一個月內完全解凍，如今回看，實屬諷刺。

「解鈴還須繫鈴人，解凍需要凍結人。」這是卓榮泰在立法院脫口的金句，但如果自己就是「拒絕融化的冰」，立院何以解凍？政院口口聲聲說要「拚解凍、顧民生」，如今卻是「扣報告、怪在野」，背後政治意圖昭然若揭，也暴露賴政府的施政困境並非預算不足，而是過多的政治算計與治理失能。