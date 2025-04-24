財經官員：解凍報告早備妥 等政院開綠燈

文化部內部函件截圖流出，引發在野批評行政部門解凍預算報告其實早就寫好，卻壓著不送。有立院人士表示，每個部會早應寫好解凍報告，寫解凍報告根本不是什麼難事，猶如「寫作文比賽」。有部會三級機關更透露，農曆年後就已將解凍案報告送到部會，卻被壓著，「顯然部會也是在等行政院的指令」。

國民黨立委葛如鈞日前質詢時，詢及何時送入解凍報告？文化部長李遠回應「太多案子，寫不完」；教育部長鄭英耀說，約需二至三周。但根據截圖內容，文化部主計處人員提醒同仁送解凍報告時，「請再瀏覽一次 ，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據」，被在野立委「抓包」。

立院人士說，文化部絕非特例，每個部會應該都寫好解凍報告了，只是沒有部會像文化部這麼不知道狀況，發這種通知，或是各部會沒有流出。以立院內政委員會來說，來拜會的部會都會被提醒，解凍報告盡快處理，送入國會審議，部會都回應「正在處理」，這些都早在二月開議就已經在提醒；據他了解，應是上面指示壓著。

有官員透露，各單位早在總預算審定時就已被要求須開始準備解凍相關資料及報告，日前行政院確定可送出解凍報告後，主計單位才通知可開始提出相關報告。

也有多名立委助理透露，向部會索取預算相關資訊時，只要觸及預算的內容，時常得不到回應。更有人直言「都要看主計總處放不放行」，讓不少助理傷透腦筋。

財經官員私下表示，以往年度預算遭立法院凍結，受影響的單位很快就會將相關的解凍報告送交到本部的相關單位彙整，並依規定和相關程序送交立法院，今年的狀況的確比較特別，相關解凍報告早就備妥，但因為接獲要等行政院指示的要求，因此等到行政院長卓榮泰日前「開綠燈」後，立刻著手將解凍報告送交立院。

民進黨表示，今年度總預算凍結案分為三類，其中三成要提出專案報告並經過院會審查、超過六成要執行完一定比例或經過修法，才能申請解凍；立法院在藍白主導下，並沒有提出具體的刪除、凍結總+數，又設下嚴格解凍條件，造成近九成凍結案難解凍。

民進黨表示，根據行政院統計，今年度中央政府總預算遭藍白聯手凍結了一五八四項，金額高達一三八一億元；真正只要寫報告就能解凍的預算，只占百分之十一點二，將近九成的凍結預算，都被立法院設下了極高解凍門檻。