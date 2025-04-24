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吳尚雨涉共諜案 府為何先掌握 立委要查

聯合報／ 記者王千豪李成蔭李人岳／台北報導
總統府前諮議吳尚雨涉共諜，調查局長陳白立昨天在備詢時證實未跟總統府報告，讓民眾黨立委黃國昌（圖）直呼事情很大條，為什麼總統府掌握這麼清楚，並揚言追到底。圖／聯合報系資料照片
總統府前諮議吳尚雨涉共諜，調查局長陳白立昨天在備詢時證實未跟總統府報告，讓民眾黨立委黃國昌（圖）直呼事情很大條，為什麼總統府掌握這麼清楚，並揚言追到底。圖／聯合報系資料照片

綠營共諜案連環爆，調查局拘提總統府前諮議吳尚雨前，總統府先將吳職務解除，時機點引發質疑。調查局長陳白立昨在立院備詢時證實，未跟總統府報告。民眾黨立委黃國昌則直呼「事情很大條」，為什麼總統府掌握這麼清楚？揚言會追到底。

黃國昌昨在立院司法及法制委員會質詢共諜案，指調查局在今年二月十八日發動搜索約談，二月十九日將黃取榮、邱世元收押禁見，當時怕洩密，因此秘密進行，但為什麼總統府在調查局拘提吳尚雨之前，就知道吳有問題？陳白立說「無所悉」。

黃國昌質詢，是否向總統府或秘書長潘孟安報告？陳白立回答「沒有」。黃國昌質疑，「所以總統府通靈？知道已經有兩個人被押了，接下來要換的吳尚雨了，趕快解除職務，調查局才去拘提？」

黃國昌再質詢，是否有跟法務部長鄭銘謙報告？陳白立仍回答沒有。黃國昌直呼，事情很大條，為什麼調查局的偵查作為，總統府掌握這麼清楚？他說，司委會召委吳宗憲是檢察官出身，知道這件事情有多嚴重，他一定會追到底。

此外，國防部軍情局前局長劉德良日前透露，目前潛伏在台灣的共諜可能超過五千人，引發各方議論。國安局副局長黃明昭昨表示，國安局掌握的共諜數字沒有那麼多，劉德良可能是把在台失聯的大陸籍人士都算在裡面，約有一三三二人之多。黃明昭並表示，正副元首特勤人員也可能是中共企圖吸收的對象，每半年就要做一次忠誠查核。

司委會 吳尚雨 國防部 潘孟安 總統府 鄭銘謙 陳白立 黃國昌 黃明昭

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