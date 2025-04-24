預算解凍報告 挨批「早就寫好，只是壓著不送」

網路前晚流傳一則訊息，內容是文化部主計處寄信提醒同仁，送出預算解凍報告時要「確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據。」遭質疑解凍報告其實早就寫好，只是壓著不送。

文化部次長王時思昨天赴立院報告時證實上述訊息內容為真，但表示這是「內部工作的提醒」；而文化部之所以有解凍報告做好卻不送，是業務單位按慣例等「大家一起送」。

國民黨批評，賴政府自己擋自己，還拿凍結預算騙人民，大喊被刪預算結果根本沒刪除，又遲遲不願意提出解凍。國民黨立院黨團舉行記者會，譴責行政院長卓榮泰，並呼籲停止惡整這些認真的公務員。

此事引發國民黨立委葛如鈞、葉元之等人質詢，王時思表示，作為部會，「比誰都希望早點解凍」，但解凍案數量之高前所未有，去年只有八案，今年來到四十七案，且此次的解凍報告跟過往非常不同，多了許多需要勾稽的項目和內容、也多了許多前所未有的例外狀態。

王時思說，三月預算才送出來，業務單位必須做比對，尤其院會及委員會凍結的數字又不相同，又需要加總，跟過去的慣例都不同。而各個業務單位有難易程度的差別，因為要一起送出，所以大家「你等我、我等你，最後還是希望一起送出」。她強調，並沒有像外界說的，都準備好了在這邊等著送出，「沒有，其實沒有這樣的事情」。行政院表示，該人員循例提醒各部門更新數據及內容，卻反遭肉搜、侵犯個人隱私，不妥也不公平。

行政院發言人李慧芝指出，總預算案凍結數必須基於刪除數來計算，但立法院送到行政院的審查報告卻未提供兩項數據，又違憲要求政院自行刪除調整六三六億元，嚴重破壞憲政秩序，導致總預算案刪除數無法確定；各部會過去一個月持續在凍結數不確定的狀況下準備解凍案，但這次解凍案相較以往增加許多、解凍條件又有各種樣態，包括違反常規要送立法院院會同意才能解凍的項目，甚至還有違反預算法、違憲的部分，因此相當困難。

卓榮泰前天表示，近日會將一五八四案、約一三八一億元解凍案全數送出，請立法院短時間內一律解凍。

國民黨表示，拖住凍結補助預算的是賴政府、突然解封要求解凍的也是賴政府，把凍結跟刪除混為一談造謠欺騙民眾的更是賴政府，「將帥無能累死三軍、綠共無能累死基層」。國民黨立委王育敏說，執政黨一方面下鄉宣講聲稱錢不夠，另一方面明明可排解凍案，卻擋著所有官員的報告，必須嚴厲譴責。