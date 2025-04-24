環團抗議修法核三延役 藍反問缺電漲價會抗議

核三廠今年5月17日將除役，國民黨、民眾黨立委聯手提案修法延役，20多個環團昨到國民黨高雄市黨部，抗議藍白意圖挾人數優勢讓非核家園破功，罔顧南部居民安全與權益。國民黨高雄市黨部表示，尊重環團訴求，但反問「缺電、漲電價是否也要抗議執政黨？」

南台灣廢核行動聯盟等20個公民團體及第三勢力小黨，昨齊聚國民黨高雄市黨部，抗議藍白立委對未經審查及討論的「核子反應器設施管制法」提修法版本，意圖放寬已運轉40年的老舊核電廠再延役，並疾呼兩黨正視核災威脅，保障南部500萬人生命與財產安全。

一行人在現場演出行動劇，模擬核三廠警報大響、陷入核災風險。地球公民基金會董事長李根政說，依核管法，延役須在除役前5至10年提出，如今核三廠已過申請延役期限，藍白立委卻打算修法延役。此外，核三廠是座老舊核電機組，加上恆春斷層經過核三廠門口，延役恐增加核災風險，且核廢料如何處置也未經充分討論，竟草率送出修法版本。

地球公民基金會議題部專員林冠伶說，核電廠延役須經安全審查與設備補強，至少要7年以上才能重新掛網供電。核三機組設備嚴重老化，一旦發生核子事故，後果遠超過任何經濟損失。

對於環團行動，國民黨高雄市黨部表示尊重，會將相關訴求轉知黨中央及立法院黨團作為民意參考依據，但強調核能被歐盟納入綠色能源標準，淨零碳排更是世界未來趨勢。

「政府一直說不缺電，那為何要漲電價？」市黨部說，未來電價漲，民生物價預計也將大漲，對外還有關稅問題來勢洶洶，人民生計也會愈來愈辛苦，「環團是不是抗議錯對象」？呼籲停止無謂的政治鬥爭。