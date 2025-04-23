賴總統盼推動臺灣加美國新布局 共創雙贏發展

賴清德總統23日上午接見新美國安全中心(CNAS)下一世代國安領袖計畫(Next Gen)訪問團，感謝美國政府多年來持續對臺軍售，支持臺灣提升國防實力，共同維護印太區域和平穩定。並指出，未來將推動「臺灣加1」，也就是臺灣加美國的新布局，整合出「臺灣投資美國隊」擴大對美投資，讓臺美經貿合作更緊密，降低雙邊貿易逆差，創造雙贏發展。

賴總統致詞時表示，傅洛依(Michèle A. Flournoy)董事長是臺灣的好朋友，長期致力於臺灣與美國的各項合作，對臺美關係貢獻非常大，很高興歡迎傅洛依董事長再次率領「下一世代國安領袖計畫」成員來訪。「新美國安全中心」是華府研究美國國家安全及國防政策重要智庫，而NextGen計畫更是培育美國國安、外交領域人才的搖籃。今年訪團規模更勝以往，顯示美國新生代領袖對臺灣更加重視，他要代表臺灣人民向訪團貴賓表達最誠摯的歡迎。

賴總統指出，在座訪賓關注的臺海議題已是全球性議題，國際間有高度共識，認為臺海和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對來自中國的軍事威脅，臺灣提出「和平四大支柱行動方案」。第一，積極推動國防改革，提升全社會防衛韌性，國防預算並將提升到GDP 3%以上。第二，強化經濟韌性。臺灣經濟要持續進步，不再把雞蛋放在一個籃子裡。我們積極立足臺灣，布局全球，行銷全世界，目前亦已獲致成效。第三，臺灣會與民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以實力來達到和平目標。第四，在對等尊嚴之下，臺灣願意與中國進行交流合作，謀求兩岸和平穩定。

賴總統提到，就在這個月10日，《臺灣關係法》立法滿46週年，感謝美國政府多年來持續對臺軍售，支持臺灣提升國防實力，一起維護印太區域和平穩定。未來期待臺灣和美國繼續加強合作，為彼此的國防產業發展以及打造「非紅供應鏈」帶來更多成果，同時進一步深化經貿夥伴關係。

總統說，美國現在已經是臺灣主要投資對象，未來我們將推動「臺灣加1」，也就是臺灣加美國的新布局，政府將整合出「臺灣投資美國隊」，擴大對美國投資，也希望讓臺美經貿合作更緊密，雙方能互惠互助，創造雙贏發展，同時降低臺美雙邊貿易逆差。

最後，賴總統再次感謝訪賓來訪，也期待訪賓此行能有更多收穫，對臺灣留下深刻印象；並盼未來大家繼續支持臺灣，促進臺美關係更好的發展。

傅洛依主席致詞時感謝賴總統撥冗接見，並表示，誠如賴總統所言，本次訪團成員都相當傑出。過去參與這項計畫的成員，許多已經成為美國國會議員、政府專家，或是智庫及私部門的領袖。她很榮幸能對此投注心力，也很感謝賴總統願意撥空與他們交流。

傅洛依主席說，訪團在此關鍵時刻造訪臺灣，當前的地緣戰略環境充滿變動，有許多不確定性及不可預測性。在此情勢之下，基於彼此共享的價值觀、對於民主及人權的重視，以及印太地區和平穩定的共同利益，現在正是增進對話與合作，尋求更多機會共同推動區域和平穩定的重要時刻。