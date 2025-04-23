駐瑞典代表投書 呼籲支持台灣有意義參與WHO

在第78屆「世界衛生大會」前夕，駐瑞典代表谷瑞生23日投書瑞典媒體，呼籲瑞典政府支持台灣有意義參與世界衛生組織。

第78屆「世界衛生大會」（WHA）訂於5月19至27日在日內瓦舉行，為呼籲瑞典政府持續並明確表態支持台灣以觀察員身份有意義參與本年世界衛生大會，駐瑞典代表谷瑞生投書「北博滕信使報」（Norrbottens-Kuriren）。

投書指出，世界衛生組織宣告新冠肺炎疫情結束已快2年，然而，世界衛生組織並未依「國際衛生條例」（IHR）規定收到中華人民共和國通報，而是收到台灣「衛生福利部疾病管制署」（CDC）的警告，而台灣甚至不是世界衛生組織的會員國，這是北京惡意警告世界各國「台灣是中華人民共和國的一部份」所導致。

谷瑞生在投書中解釋，這造成了以下實質影響：由於台灣未能有意義參與世界衛生組織的決策機構世界衛生大會，因此無法透過世界衛生組織的「全球流感監測和應對系統」（GISRS）及「全球冠狀病毒實驗室網絡」（CoViNet）向其他國家提供或取得病毒監測資訊；台灣醫療機構也無法依據「全球數位健康認證網絡」（GDHCN）標準驗證並頒發符合國際標準之數位化認證文件。

投書中寫道，台灣因應新冠疫情的優異表現被譽為對全球健康的寶貴貢獻，台灣健全的公衛體系值得許多國家學習借鏡。台灣連續第七年在全球資料庫網站Numbeo公布的「醫療照護指數」位居全球第1，排名靠前的北歐國家丹麥及芬蘭分別位列第5及第8。

2024年第77屆世界衛生大會閉幕後，國際社會對台灣參與世界衛生大會的支持度創下新高。台灣11個邦交國作為世界衛生組織會員國，明確支持台灣參與；美日英等16個理念相近國家更發聲支持台灣。

投書提到，歐洲議會多次大力支持台灣有意義參與世界衛生組織。今年4月，歐洲議會通過決議強調中國對台的領土主張沒有國際法依據；「譴責中國阻撓台灣有意義參與世界衛生組織等多邊組織」，並呼籲「歐盟及其會員國支持台灣有意義地參與相關國際組織」。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria MalmerStenergard）多次提到「政府支持台灣一切有意義國際參與」；瑞典前外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）也多次重申，「瑞典多年來一直與理念相近國家以各種方式敦促世界衛生組織幹事長邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會」。

谷瑞生在文末對瑞典政府的支持表示感謝並重申台灣有能力、更有意願與各國攜手實現「一切為了健康，人人享有健康」的目標。期盼今年瑞典政府能持續支持台灣，並明確表態支持台灣以觀察員身份有意義地參與今年度的世界衛生大會。

「北博滕信使報」於1861年創刊，報社總部位於瑞典最北部北博滕省首府Luleå，依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年「北博滕信使報」每日紙本報紙及網站觸及約6萬5000人次。