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以色列國會友台小組主席訪台 吳志中頒睦誼外交獎章

中央社／ 台北23日電

以色列國會友台小組主席杜伯斯基訪台，外交部政次吳志中今天頒贈「睦誼外交獎章」，表揚他對台以關係的貢獻，並感謝杜伯斯基不畏中國蠻橫打壓為台發聲。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於今天中午在外交部大禮堂頒贈「睦誼外交獎章」予率團來訪的以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky），表彰他對促進台以雙邊關係的長久努力與卓越貢獻。

吳志中致詞時表示，感謝杜伯斯基不畏中國蠻橫打壓，積極透過不同管道與社群媒體為台灣發聲、支持台灣參與國際組織，並促進台以立法及行政部門深化合作。

杜伯斯基則說，感謝台灣對以色列的支持，表示獲頒外交部授予的睦誼外交獎章實感光榮，強調台以兩國共享價值理念，相互扶持，未來也將持續本於初衷推動兩國務實合作與交流，期盼台以關係持續深化並蓬勃發展。

外交部指出，頒贈典禮後，吳志中並代表外交部款宴杜伯斯基所率領的跨黨派以色列國會議員團一行。杜伯斯基是台灣堅實的友人，此行是他第二次率團訪台，以具體行動展現對台灣的支持及友誼。

以色列 吳志中 外交部

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