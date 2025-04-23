在台共諜超過5000人？ 國安局：沒那麼多人

國防部軍情局前局長劉德良日前透露，目前潛伏在台灣的共諜可能超過5000人，引發各方議論。國安局副局長黃明昭今天在立法院表示，國安局掌握的共諜數字沒有那麼多，劉德良可能是把在台失聯的大陸籍人士都算在裡面，約有1332人之多。黃明昭並表示，正副元首特勤人員也可能是中共企圖吸收的對象，每半年就要做1次忠誠查核。

劉德良日前在國安局授課時透露，國安單位多年前評估過，潛伏在台灣的共諜大約有5000多人，以目前兩岸情勢來看，共諜數量可能早就比5000人更多。

黃明昭在立院回應立委質詢時表示，國安局掌握的共諜數字沒有那麼多，劉德良可能是把在台失聯的大陸籍人士都算在裡面，這有達到1300多位。黃明昭進一步表示，這1332位失聯陸籍人士，是近6年來的累計起來的數據，國安情報單位還有跟司法警察單位，積極在查找、查緝。

另一方面，民進黨共諜案連環爆，國民黨立委黃仁質疑，國安特勤人員是正副元首的貼身侍衛，絕對也是中共積極吸收對象，而中共武力犯台的手段之一就是「斬首行動」，透過綁架、擊殺領導者癱瘓指揮系統。黃明昭說，國安局目前蒐集到，應該會以內應的方式發起斬首行動。

黃明昭強調，特勤人員忠誠安全查核特別嚴謹，除實施一般查核外，還有儀器測謊，有沒有被吸收接觸都可顯示出來。另外關於正副元首身邊特勤，每半年就要做1次忠誠查核，若發現有異狀就會馬上調離職務，並做後續追查。