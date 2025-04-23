快訊

中鋼股東會紀念品大家猜？資深員工與股東都不以為然了

去年全中運奪牌！被對手壓制突無心跳 高二生柔道選手甦醒說1句話

日職／初登板5.2局失7分吞敗 古林睿煬：要好好面對

在台共諜超過5000人？ 國安局：沒那麼多人

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局副局長黃明昭。圖／聯合報系資料照片
國安局副局長黃明昭。圖／聯合報系資料照片

國防部軍情局前局長劉德良日前透露，目前潛伏在台灣的共諜可能超過5000人，引發各方議論。國安局副局長黃明昭今天在立法院表示，國安局掌握的共諜數字沒有那麼多，劉德良可能是把在台失聯的大陸籍人士都算在裡面，約有1332人之多。黃明昭並表示，正副元首特勤人員也可能是中共企圖吸收的對象，每半年就要做1次忠誠查核。

劉德良日前在國安局授課時透露，國安單位多年前評估過，潛伏在台灣的共諜大約有5000多人，以目前兩岸情勢來看，共諜數量可能早就比5000人更多。

黃明昭在立院回應立委質詢時表示，國安局掌握的共諜數字沒有那麼多，劉德良可能是把在台失聯的大陸籍人士都算在裡面，這有達到1300多位。黃明昭進一步表示，這1332位失聯陸籍人士，是近6年來的累計起來的數據，國安情報單位還有跟司法警察單位，積極在查找、查緝。

另一方面，民進黨共諜案連環爆，國民黨立委黃仁質疑，國安特勤人員是正副元首的貼身侍衛，絕對也是中共積極吸收對象，而中共武力犯台的手段之一就是「斬首行動」，透過綁架、擊殺領導者癱瘓指揮系統。黃明昭說，國安局目前蒐集到，應該會以內應的方式發起斬首行動。

黃明昭強調，特勤人員忠誠安全查核特別嚴謹，除實施一般查核外，還有儀器測謊，有沒有被吸收接觸都可顯示出來。另外關於正副元首身邊特勤，每半年就要做1次忠誠查核，若發現有異狀就會馬上調離職務，並做後續追查。

國安局 黃明昭

延伸閱讀

立委追問共諜查核 國防部：以涉密等級區分

國安會缺席外委會挨批 綠委：依憲法不至立院報告

外交部稱預算遭刪 今年10月後護照存量吃緊

再轟藍白擋國安法案330次 吳思瑤：共匪可能就在立院

相關新聞

在台共諜超過5000人？ 國安局：沒那麼多人

國防部軍情局前局長劉德良日前透露，目前潛伏在台灣的共諜可能超過5000人，引發各方議論。國安局副局長黃明昭今天在立法院表...

民進黨：近9成凍結案難解凍 藍白應停止癱瘓政府

民進黨今天臉書表示，今年度總預算凍結案分為三類，其中3成要提出專案報告並經過院會審查、超過6成要執行完一定比例或經過修法...

出席猶太大屠殺紀念活動 賴總統：極權勢力正捲土重來

台灣民主基金會今天舉行「2025年國際大屠殺紀念日」活動，與會的賴清德總統表示，今年是第二次世界大戰結束80周年，但戰火...

【重磅快評】網友問「陳菊走了？」很不妥，但違法嗎？

監察院長陳菊因病住院四個月，至今尚未出院。有網友在PTT貼文「陳菊走了？」警方立即組成專案小組偵辦，4小內火速追查貼文者...

綠島衛生所24小時急診恐斷線 陳瑩、莊瑞雄籲提早因應

台東縣綠島衛生所編制3位醫師，但長期缺額1名，由台東馬偕醫院支援24小時急診，這名支援醫生6月將離職，綠島唯一的24小時...

賴清德出席猶太大屠殺紀念活動 強調和平無價

台灣民主基金會今天舉行「2025年國際大屠殺紀念日」活動，包括賴清德總統、立法院長、台灣民主基金會董事長韓國瑜等人出席，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。