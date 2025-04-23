綠島衛生所24小時急診恐斷線 陳瑩、莊瑞雄籲提早因應

台東縣綠島衛生所編制3位醫師，但長期缺額1名，由台東馬偕醫院支援24小時急診，這名支援醫生6月將離職，綠島唯一的24小時醫療服務恐面臨中斷危機。民進黨立委陳瑩、莊瑞雄今天在立法院都要求衛福部提早因應，衛福部長邱泰源允諾，在2周內提方案。

陳瑩表示，綠島居住人口達4000多人，旅遊旺季單月人數達4萬人，不能讓一座島半夜沒醫生，這不是旅遊小插曲，是會出人命的。陳瑩提出短中長期訴求，短期補人、救急不斷線，要求衛福部在6月前補足綠島第3名醫師，避免輪班中斷；中期補助、提高誘因，提出加給、津貼與家庭支持措施，強化醫師願意駐點誘因；長期制度化調度與監測，建議設置「偏鄉與離島醫療人力守護小組」，定期檢視人力配置與服務品質。

陳瑩指出，綠島居民與台灣本島居民一樣，就醫權利不應因距離而有所折扣，要求衛福部立即啟動應變措施，補齊衛生所6月即將離職的醫師缺額。

莊瑞雄今天也對同樣問題提出質詢，要求衛福部全面盤點離島公費醫師人力，啟動區域內人力媒合與輪調支援機制，請衛福部整合澎湖、金門、蘭嶼等離島地區醫師資源，若有相對充裕地區，優先協調支援綠島，達到至少3名常駐醫師標準配置。