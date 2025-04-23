民進黨：近9成凍結案難解凍 藍白應停止癱瘓政府

民進黨今天臉書表示，今年度總預算凍結案分為三類，其中3成要提出專案報告並經過院會審查、超過6成要執行完一定比例或經過修法，才能申請解凍。立法院在藍白主導下，並沒有提出具體的刪除、凍結總數，又設下嚴格解凍條件，造成近9成凍結案難解凍，藍白若關心民生，就應停止癱瘓政府。

在野黨刪凍部分114年度中央政府總預算案，不少部會聲稱運作已受影響，多位在野黨立委質疑，解凍案是否早就寫好卻現在才要送，要求行政單位加速提出解凍報告。

民進黨表示，在立法院沒給出確定數字的情況下，根據行政院統計，今年度中央政府總預算遭藍白聯手凍結了1584項，金額高達1381億元。真正只要寫報告就能解凍的預算，只佔11.2%，將近9成的凍結預算，都被立法院設下了極高解凍門檻，甚至有些還是違憲、違法的條件。

民進黨指出，立法院在藍白主導下通過的總預算案，史無前例沒有具體數字，竟要求行政院自行刪減636億元。這種做法違反憲法與大法官釋字391號對責任政治的解釋，也不符合「先刪後凍」的預算處理原則。 這不是拖延，而是制度問題，行政院不能也不應違憲硬送。

民進黨表示，「冤有頭、債有主」，藍白兩黨若真關心民生，就請停止操作預算當武器、停止製造行政癱瘓，請回歸立法院理性且依法審查預算的本職，好好解決自己造成的問題，一一通過解凍案。