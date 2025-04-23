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台聯：藍白藉在野聯合重塑形象 顛倒是非徒增混亂

中央社／ 台北23日電

藍白昨天舉行在野峰會，26日將於凱道集結，對賴政府發出怒吼。台聯今天抨擊，藍白兩黨連基本法律誠信都無法堅守，卻妄圖藉由在野聯合重塑民主形象，形同顛倒是非、誤導視聽，徒增社會混亂。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌昨天共同舉行在野領袖峰會，兩人都痛批賴政府專制獨裁，應把民主還給台灣，黃國昌也允諾將參加國民黨於26日舉辦的凱道集結。

台灣團結聯盟今天透過新聞稿指出，大罷免是民眾行使憲法賦予的基本權利，是民主制度下正當合法的政治參與形式，不是藍白污名的獨裁手段，而藍白兩黨刻意混淆法律與輿論界線，試圖誤導社會大眾，破壞法治根基與民主信仰。

台聯黨主席周倪安指出，從民眾黨前黨主席柯文哲涉貪案到藍營罷免「死人連署」疑雲，藍白兩黨皆涉煽動群眾包圍司法機關、強行介入調查程序，嚴重踐踏司法獨立與國家法治，無異將台灣民主拖入泥淖。

台聯指出，兩個連基本法律與誠信都無法堅守的政黨，卻妄圖藉由「在野聯合」重塑民主形象，甚至聯手發動街頭運動企圖顛覆合法政權，已對台灣社會構成實質威脅。

台聯指出，若國民黨、民眾黨依舊缺乏反省，持續操弄群眾情緒，勢必將面臨民意嚴厲反撲與歷史嚴格審判。

台聯 民眾黨 藍白

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