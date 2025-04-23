出席猶太大屠殺紀念活動 賴總統：極權勢力正捲土重來

台灣民主基金會今天舉行「2025年國際大屠殺紀念日」活動，與會的賴清德總統表示，今年是第二次世界大戰結束80周年，但戰火仍然出現在世界各地，極權勢力正在捲土重來；而良知、正義、民主及人權，是抵禦暴行與專制的重要力量。

今天的「2025年國際猶太大屠殺紀念日活動」，包括以色列國會議員暨友台小組主席杜伯斯基、駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅、德國在台協會副處長何峰、台灣民主基金會董事長韓國瑜、國安會祕書長吳釗燮、外交部次長吳志中次長、大屠殺倖存者Yehudit Biksz孫女Orly Sela等人出席。

韓國瑜致詞時表示，今年是二戰結束80周年，聯合國秘書長古特雷斯在今年1月27日聯合國紀念國際猶太人大屠殺中強調 ，紀念大屠殺是必要性，是為了確保這場悲劇教訓，永遠不被遺忘、不再發生。

韓國瑜說，做為一個文明的社會，政治可以有對立，立場可以不同，但對歷史、對人權都該展現基本的尊重，在緬懷受難者的同時，包括領導者與每一位公民，都有責任傾聽了解倖存者與受害者的心聲，採取行動， 避免危害人類、人性的可怕罪行再次發生。

賴總統以全英文致詞表示，1930年代到二戰期間，納粹對猶太人進行社會排除，並在中期開始一系列有制度性、並有意識型態導向的種族滅絕，這些政策與指令，在極權制度下，造成約600萬名猶太人不幸喪生，另有數百萬包括吉普賽人、身心障礙者、同性戀者、以及其他理念不同者，也遭到迫害，實屬人類歷史上最黑暗的紀錄。

賴總統表示，包含台灣在內的許多國家，都有訂定反屠殺的法令，每年也都會舉行紀念活動，除了悼念受害者、傳承歷史記憶，更重要的是，要強調反對仇恨和歧視的決心。

賴總統說，23年前，台南的車路墘教會成立「台灣Holocaust和平紀念館」，是全台灣第一座猶太人紀念館，也是亞洲第二座猶太人大屠殺紀念館，成立的使命就是呼籲人們，「忘記仇恨、彼此相愛；杜絕戰爭、崇尚和平」，館中許多物件都是來自猶太人，不僅串起台灣和以色列的連結，也讓台灣人民能夠了解猶太人的境遇，共同珍惜得來不易的和平。

賴總統強調，和平無價，戰爭沒有贏家，台灣會和民主夥伴國家，繼續深化合作，維護區域和世界的和平穩定。台灣也將持續做出更多貢獻，跟國際社會共同捍衛民主、自由和人權。

賴總統說，今年是第二次世界大戰結束80周年，戰火仍然出現在世界各地，極權勢力正在捲土重來，對全球的民主、和平、繁榮發展，造成嚴重的影響。他強調，今天這個紀念活動，不僅是對過去的回顧，更是對未來的警示，「提醒我們，仇恨、偏見、與極端主義對全體人類的威脅，而良知、正義、民主及人權，是抵禦暴行與專制的重要力量」。