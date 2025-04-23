以色列駐台代表：遺憾許多台灣人仍不了解大屠殺教訓

「國際大屠殺紀念日」活動今天登場，以色列駐台代表游瑪雅表示，遺憾許多台灣人仍不了解大屠殺教訓以及當今反猶太主義崛起；德國在台協會副處長何峰則說，遺忘歷史不是一個選擇，扭曲歷史不是言論自由。

台灣民主基金會下午在台北賓館舉行「2025年國際大屠殺紀念日」活動，總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮、台灣民主基金會董事長韓國瑜、以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）、德國在台協會副處長何峰（Andreas Hofem）及外交部政次吳志中出席，參與禱告及點燭儀式。

大屠殺倖存者孫女瑟拉（Orly Sela）發表演講，分享其祖母被送上「牲畜運輸列車」前往奧斯威辛的故事，她特別將陪伴祖母撐過殘忍經歷的毛衣帶來台灣。

游瑪雅致詞時表示，今天緬懷600萬被仇恨奪走生命的猶太男性、女性和兒童以及幾乎被抹去的文明；大屠殺不僅是對猶太人的攻擊，也是對人類本身的侵害，即使在亞洲的今日，還是個嚴峻警告。

游瑪雅指出，近年投入大量時間與心力在台灣推廣大屠殺的歷史與教育，遺憾的是，許多人仍不了解大屠殺的重要教訓，以及當今反猶太主義的崛起。前年10月7日的暴行是再次對人道價值的攻擊，讓人回想起猶太歷史最黑暗篇章。

游瑪雅強調，台灣同樣了解抗暴之痛、尊嚴之爭，大屠殺教導了沉默的危險、仇恨的後果以及防患未然的必要性，這也是為什麼今天的活動如此重要，確保記憶不僅被保存，而且被分享並從中學習。

何峰則指出，身為納粹暴政結束多年的德國人，他感到羞愧並有責任謹記這段過去，這是人類史上最黑暗、也是德國人用受害者的鮮血所寫下的歷史篇章。遺忘歷史不是一個選擇，扭曲歷史不是言論自由，沉默永遠不代表中立。

何峰強調，繼續走在紀念歷史的道路並不孤單，在台灣，日益開放地面對過去艱難的歷史篇章，對任何一個民主而言，這都是勇敢向前的一步。此紀念活動的核心價值不僅是保存這段記憶，而是同時重申「永不重蹈覆轍」的保證。