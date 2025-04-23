鍾東錦支持盧秀燕參選黨主席 朱立倫回應曝光

國民黨主席朱立倫今南下竹市與立委鄭正鈐、市長高虹安合體「反惡罷、戰獨裁」說明會。提及苗栗縣長鍾東錦支持台中市長盧秀燕角逐黨主席，朱立倫表示，非常歡迎。

苗栗縣長鍾東錦針對國民黨主席改選議題，今天上午受訪強調，從藍營縣市首長的群組看來，絕大多數都希望台中市長盧秀燕挺身而出選黨主席。

朱立倫今天至新竹參加「反惡罷、戰獨裁」說明會，對於鍾東錦支持盧秀燕出來參選黨主席，對此朱立倫表示，非常歡迎。

立委鄭正鈐則表示，最近確實有聽到盧秀燕有意競選黨主席，中央黨部已作出回應，黨內有更多的人願意出來為黨服務、貢獻，確實是好事，國民黨不是執政黨，也沒有黨產，所以擔任主席這份工作是需要很大熱情跟能量，地方上有很多支持盧秀燕選主席的聲音，但目前卻沒有聽到盧秀燕有具體表態，目前為止仍屬於旁邊的人敲邊鼓的狀態。

鄭正鈐強調，朱立倫這段時間很努力，例如前幾天在北檢前要號召大家4月26日到凱道，相信黨內有更多人願意站出來，對國民黨來說都是好事。

提及黨主席改選議題，鄭正鈐表示，目前黨內還沒有對此議題討論，因目前正面臨被罷免的考驗，目前黨內比較大的討論仍是如何因應不對稱的戰爭，被罷免者不能成立政治獻金專戶，但罷免的人可以成立政治獻金專戶，現在各地有許多民進黨的從政人員跳下來罷免，行政部門對大罷免讓被罷免者面臨不對稱戰爭，需要民眾具體站出來投「不同意罷免票」。