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賴總統無法參加教宗喪禮 學者：外交部的努力沒得到正向回應

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
教宗方濟各辭世，教廷將在當地時間26日上午舉行喪禮，賴清德總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國前往教廷出席喪禮弔唁。圖／聯合報系資料照片
教宗方濟各辭世，教廷將在當地時間26日上午舉行喪禮，賴清德總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國前往教廷出席喪禮弔唁。圖／聯合報系資料照片

教宗方濟各逝世，教廷將在當地時間26日上午舉行喪禮，賴清德總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國前往教廷出席喪禮弔唁。中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均表示，陳建仁是適合，但不是最優人選，而我國和教廷邦誼，教廷長年未派駐真正的大使或公使，是有意識的冷漠對待。

自方濟各逝世後，我國究竟應由誰代表出席方濟各葬禮，為討論重點。外交部次長吳志中上午表示，政府全力交涉讓總統可以去，但也知道教廷有自己的國際關係考量，所以還在討論。而下午就確定由陳建仁擔任特使。

紀和均認為，陳建仁是適合的人選，但可能不是最優解。雖然陳建仁和教廷關係良好，也被封為聖騎士，也受封教廷宗座科學院院士，但回頭看2005年若望保祿二世過世時，前總統陳水扁是親自出席，為何20年後我方跟教廷互動退化到只能由前副總統代表致哀？若賴清德總統無法，找副總統蕭美琴來代表也還算維持了高度，現在是連蕭副總統都不行，得由陳建仁擔任特使，看得出來外交部的努力可能沒有得到正向回應。

紀和均也說，我國跟教廷的邦誼其實多年來，一直屬於「緊張」，教廷一直沒有真正的大使或公使派駐，都是代辦，代表教廷是有意識的長時間對我方採取冷漠的態度。教廷是個以宗教為主的特殊國家，我方跟教廷的宗教往來如何，這相當重要。自從樞機主教單國璽2012年過世後，我方再也沒有樞機主教，那麼對於教廷的重視度到底放在哪邊，有待我方自己思考。

紀和均認為，陳建仁擔任總統特使前往教廷，代表的是中華民國，而教廷應仍以「中華民國是代表全中國」的角度來看待，所以此次吳志中針對賴總統親往哀悼一事，應感覺到教廷方面似乎有些保留。

教廷 方濟各 陳建仁

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