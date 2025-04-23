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陳建仁代賴清德悼方濟各 牛煦庭：層級愈高愈好
教宗方濟各逝世，教廷將在當地時間26日上午舉行喪禮，賴清德總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表前往教廷出席喪禮弔唁。國民黨立委牛煦庭直言，出訪層級愈高愈好。
自方濟各逝世後，我國究竟應由誰代表出席方濟各葬禮，一直為聚焦重點。有學者倡議，應爭取讓賴總統親自出席方濟各葬禮，更具國際外交意義，且有前例可循。
外交部次長吳志中上午才表示，政府全力交涉讓總統可以去，但也知道教廷有自己的國際關係考量，所以還在討論。下午就確定由陳建仁擔任特使。
牛煦庭認為，最佳選項當然是總統親臨，畢竟2013年方濟各就任教宗時，前總統馬英九是親自到場祝賀。中華民國和梵蒂岡有正式邦交，意義非凡，出訪層級愈高愈好。
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