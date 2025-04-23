劉書彬引反分裂法質詢卓揆挨批 民眾黨：中華民國利益優先

有關民眾黨立委劉書彬質詢內容惹議，民眾黨發言人張彤今天表示，民眾黨堅定捍衛中華民國主權、誓言守護台灣民主法治，去年也提出相關修法嚇阻共諜，很遺憾民進黨立委選擇集體封殺，立委質詢是民主機制的重要一環，做出發言應該以「中華民國利益」為優先考量。

立法院會昨天進行施政總質詢，劉書彬質詢時指出，根據中共反分裂法，如果台獨勢力以任何方式，造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生導致台灣從中國分裂出去的重大事變，得採取非和平方式捍衛國家主權和領土完整。民進黨發言人吳崢今天批評，如此驚人之言非常可怕，「有這種立委，還需要敵人嗎？」

張彤稍早透過文字聲明表示，有關劉書彬質詢內容引起社會關注，民眾黨堅定捍衛中華民國主權、誓言守護台灣民主法治，面對來自中共的文攻武嚇，民眾黨一貫主張不畏戰不求戰，並且以「台灣自主、兩岸和平」提升國防自主，共同抵禦外部威脅，爭取在國際間的生存空間。

張彤指出，民眾黨守護國家安全並具體付諸行動，去年11月提出「國家機密保護法」修法嚇阻共諜，很遺憾民進黨立委集體封殺、阻擋修法，說一套做一套，整天用意識形態綁架人民，結果只為掩飾包庇自家人。

張彤強調，立委質詢是民主機制的重要一環，但是也期許在發言與監督政府施政時，應該以「中華民國利益」為優先考量，謹慎再謹慎，避免讓民眾黨堅定守護台灣的立場遭到曲解與質疑。