陳建仁代表悼方濟各 學者：若賴總統客觀上不能去恐邦交危險

教宗方濟各逝世，教廷將在當地時間26日上午舉行喪禮，外交部表示，賴清德總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國前往教廷出席喪禮弔唁。清華大學兼任助理教授何志勇認為，主觀上不爭取總統前往，很可惜；若是客觀上不能去，恐不太妙，代表教廷跟中華民國之間邦交會有些危險。

方濟各逝世，對於是否爭取讓賴總統出席葬禮，外交部次長吳志中上午才表示，政府全力交涉讓總統可以去，但也知道教廷有自己的國際關係考量，所以還在討論。下午就確定由陳建仁擔任特使。

何志勇說，中華民國總統在2005年、2013年均有直接參加教廷重要活動，2005年為前總統陳水扁率特使團，參加教宗若望保祿二世的追思彌撒，2013年為前總統馬英九參加教宗方濟各就職。方濟各逝世，卻是由陳建仁擔任特使前往致哀，是否走回頭路，畢竟是邦交國。

何志勇說，第一時間，賴清德說要派遣特使，就讓人質疑中華民國和教廷之間的關係是否有些變化。方濟各在其任內，想和在中國大陸的天主教徒進一步互動，生前也曾表達想到中國大陸訪問，而教廷和大陸之間也有些暫時性的共識，能讓主教任命權有稍微舒緩，因癥結是卡在主教任命權的問題，教廷也會一直和中華民國維持邦交。

何志勇表示，陳建仁擔任特使前往教廷，不是不行，但以現在中華民國在國際社會上風雨飄搖，總統若能親自去是最好，且勢必會碰到如美國總統川普、日本首相石破茂等。

何志勇說，2013年馬英九前往教廷時，也與十多個國家元首互動，包含當時的美國代表為時任副總統拜登、時任德國總理梅克爾等。台灣自川普關稅政策出台以來，我方跟美方是斷線的，以元首能夠出席的活動言，如果主觀上不爭取，很可惜；若是客觀上不能去，恐怕不太妙，代表教廷跟中華民國之間邦交會有些危險。

何志勇指出，外交部仍然狀況外，聲稱「台梵邦誼源遠流長」，但老實說教廷跟中華民國維持邦交，並不是因為台灣的民主化或什麼樣的價值，那是因為想要維持跟「中國合法政權」的外交關係，顧及在大陸的1000萬名天主教徒，只是卡在中共對於主教任命權不願意放手給教廷，例如樞機主教單國璽在台灣，即兼中國主教團主席。

何志勇說，講「台梵邦誼」其實是對於教廷跟中華民國邦交本質的不了解，即便是現在，教廷在台北的大使館都還是寫「教廷駐中國大使館」，跟台灣政府、台灣人民的關係較間接。這是民進黨政府從2016年重返執政以來，把中華民國做小了，最後結果如此，只能說是求仁得仁。

何志勇表示，就2005年當時的外電報導，陳水扁去教廷時，大部分的國家元首和領導人是盡量避免接觸扁的，當時扁在國際上被小布希認為是「麻煩製造者」。2013年馬英九參加方濟各就職典禮時，大家是很自然的寒暄。現在則是賴清德根本不能去。「國際上都很清楚我們在幹什麼，這真是台灣要的東西嗎？我方不能悶起頭來做。」