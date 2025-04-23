稱陳建仁任方濟各喪禮特使是最佳 吳志中：扁馬去過但並不熟悉

教宗方濟各辭世，教廷將在當地時間26日上午舉行喪禮，外交部今天表示，賴清德總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國前往教廷出席喪禮弔唁。外交部次長吳志中表示，陳建仁見過方濟各六次，「是對梵蒂岡表達我們懷念及不捨是最佳人選」。

外界關注賴總統是否親自出席方濟各喪禮，吳志中今早表示，政府全力交涉讓總統可以去，但也知道教廷有自己的國際關係考量，所以還在討論。

外交部今下午宣布，由陳建仁擔任總統特使赴教廷出席方濟各喪禮。吳志中下午出席「2025年國際大屠殺紀念日」活動，被問及陳建仁前往教廷要傳達何訊息？吳志中說，「陳建仁是我們覺得最好的，因為他見了已故教宗六次，他的院士證章是教宗方濟各所頒，所以跟他關係最深」。

吳志中表示，他也曾陪陳建仁參加德勒莎修女封聖典禮，跟梵蒂岡那邊都是非常熟悉。「所以我們覺得，他（陳建仁）去應該是目前對梵蒂岡表達我們懷念及不捨是最佳人選」。

2005年教宗若望保祿二世逝世，時任總統陳水扁曾赴教廷參加追思；2013年方濟各的就職彌撒，前總統馬英九也親赴梵蒂岡觀禮。

媒體詢問，這次由陳建仁出席對比前例是有降級情況？吳志中說，每次都有不同的做法，不管是陳前總統或馬前總統參加，「他們都並不熟悉」，這次難得有陳健仁跟方濟各非常熟悉。

是否有來自北京的壓力，吳志中表示，（教宗葬禮）前天才知道、昨天才決定星期六，時間非常壓縮，可以討論的時間並不是非常多，「我們後來討論出來是陳前副總統去是最佳的」。

至於未來新教宗就職是否由賴總統親自參與，吳志中說，要等新教宗選出。