盧秀燕視倒閣為開放議題 鍾東錦：行不通但敬佩蔣的魄力

台中市長盧秀燕上午針對台北市長蔣萬安倡議的「倒閣」議題，強調目前全球都面臨美國「關稅戰」的危機，有些國家甚至認為「國難當頭」，藍營對倒閣議題見解不一，採開放性的討論，盼中央能回歸正務拚經濟，苗栗縣長鍾東錦雖認為倒閣案行不通，但他非常肯定蔣市長拋出這個議題並引發關注，很敬佩蔣的魄力。

盧秀燕上午參加在苗栗舉辦「2025中部企業座談會」，強調面對關稅戰已是全球的危機，日本首相石破茂並視為是「國難」，中央面對關稅戰如不能好好因應，國內的產業和經濟都會受到重創。

她說，中部5縣市有30多個工業區、上千家廠商和企業參加今天的「2025中部企業座談會」，盼集思廣益來面對美國關稅戰的危機，日本首相石破茂並視為國難，美國關稅問題造成全球經濟衝擊，不只日本擔心，也已是全球面臨的共同危機，必須設法度過難關。

盧秀燕強調，蔣萬安倡議「倒閣」，她要為蔣按個讚，在全球面臨經濟風暴的時刻，盼國家領導人回歸正務專心拚經濟、造顧人民，蔣市長有此熱忱提出意見，至於倒閣的議題，因各方見解不一樣，因此採開放性的議題討論，也抱持開放性的態度。