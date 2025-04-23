立委指原民會調職25%疑管理不當 原民會：錯誤資訊

立法委員高金素梅昨於臉書發文，指稱原民會「人力調動上，10 個月近 1/4 人員調職，疑似職場霸凌與管理不當」。原民會發出新聞稿表示此為「錯誤訊息」，表示高金素梅計算錯誤，原民會 111 年及 112 年職員退離職率分別為 15.86%及16.57%，相較去年(113 年)離職率 13.71%反有降低。原民會表示，辦理人員任免遷調，皆依公務人員任用法及陞遷法辦理，無涉職場霸凌與管理不當等問題。

原民會指出，有關質詢資料所載「短短 10 個月內，異動人數高達 45 人」，其中調陞 20 人、平調 10 人、調離 15 人，又調離人員中，其中 3 人屬政風、主計一條鞭人員，實際離職人數應為 12 人，尚非所指 45 人。

原民會表示，人員平調部分，係為強化同仁職務歷練及工作豐富化。而人員調離部分，查 113 年職員離職率低於 111 年及 112 年離職率，該會因地緣及員工戶籍的關係，人員異動率或許較高，但主要調離原因均為返鄉服務之家庭因素，高金委員對數據的分析，顯未能理解族人在都會欲返鄉工作的需求。原民會強調，機關基於業務運作及人才培育發展，辦理人員遷調，係屬各機關人事運作常態，更為首長之管理權責，其目的在於強化人員職務歷練及提升各業務推動之效能。